Que horas é o jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Croácia – 04/06

Após a vitória contra a República Dominicana ontem, a Seleção Brasileira volta para as quadras na madrugada de sábado para domingo, 04 de junho, para enfrentar a Croácia na quarta rodada da Liga das Nações. O jogo do Brasil vôlei feminino hoje começa às 00h40, horário de Brasília, em Nagoya, no Japão.

A Seleção Brasileira está em sexto lugar na classificação geral com sete pontos, somados em duas vitórias. O grupo de José Roberto Guimarães perdeu para a China, mas ganhou da Holanda e República Dominicana.

Depois de ficar com a prata na edição passada e perder para a Itália, as brasileiras buscam o ouro inédito este ano.

A partida entre Brasil e Croácia na Liga das Nações de vôlei feminino tem transmissão no SporTV 2 e GloboPlay na madrugada de sábado para domingo, às 00h40.

Nenhum canal de televisão aberta vai transmitir a partida de vôlei. A emissora só está disponível entre operadoras da TV paga. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

Quem é cliente GloboPlay e tem a opção de canais ao vivo pode assistir a retransmissão do SporTV em tempo real. Dá para ver a plataforma no celular, computador, smartv ou tablet.

Horário: 00h40, meia noite e quarenta

Local: Nagoya, no Japão

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: SporTV 2 e GloboPlay

Segunda semana do Brasil na Liga das Nações

A primeira semana chega ao fim neste domingo. O Brasil volta a jogar a Liga das Nações na próxima quarta-feira, 14 de junho, em Brasília. O elenco de José Roberto Guimarães vai enfrentar a Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos em quatro dias.

Diferente da primeira semana, os confrontos serão disputados à noite, no horário de Brasília.

Brasil x Coreia do Sul – SporTV 2

Quarta-feira, 14/06 às 21h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Sérvia – SporTV 2

Quinta-feira, 15/06 às 21h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Alemanha – SporTV 2

Sábado, 17/06 às 14h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Estados Unidos – SporTV 2

Domingo, 18/06 às 10h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

