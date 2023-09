Equipe brasileira joga no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no qualificatório

Que horas é o jogo do Brasil vôlei masculino na estreia do Pré-Olímpico?

Com as arquibancadas do Maracanãzinho lotadas, a Seleção Brasileira estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino no sábado, 30 de setembro, contra o Catar pela primeira rodada do qualificatório às 10h (de Brasília). O Rio de Janeiro será a sede do grupo A entre as oito seleções, incluindo o Brasil.

Jogo do Brasil de vôlei masculino contra o Catar

O Brasil estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino contra o Catar neste sábado, 30 de agosto, terá transmissão exclusiva no Sportv 2. Outra opção é o streaming VB TV, que faz a exibição mundial. E a TV Globo?

O Grupo Globo é o dono dos direitos de transmissão do Pré-Olímpico, porém só dois jogos do Brasil serão transmitidos na televisão aberta. Todos os sete embates vão passar no Sportv, disponível para quem tem o canal esportivo na programação.

Para a estreia a Seleção de vôlei masculino deve escalar o líbero Thales, os atletas Bruninho, Alan, Lucão, Lucarelli e Honorato, além de outros atletas a serem utilizados como Flávio, Fernando Cachopa e Otávio. A dúvida fica entre o líbero Thales ou Maique, já que o treinador Renan utilizou ambos os atletas na Liga das Nações e Sul-Americano em Recife.

Lembrando que a fase preliminar será dividida em três grupos com quatro equipes cada – em vez dos dois grupos de seis vistos em Tóquio 2020.

As duas melhores equipes de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam para os playoffs. Não haverá mudanças a partir de então, ocorrendo quartas de final, semifinais e disputas pelas medalhas de bronze e ouro.

Brasil x Catar - 10h (de Brasília)

Data: sábado, 30 de setembro de 2023

Onde: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2, Globoplay e e VB TV

Confira a tabela da 1ª rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino completa

Próximos jogos do Brasil de vôlei

O Brasil vai disputar sete jogos em pontos corridos no Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 8 de outubro. Os dois primeiros na classificação do grupo A garantem a vaga para as Olimpíadas de Paris, na França, disputada em julho e agosto de 2024.

Ao lado de Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia no grupo, a Seleção Brasileira é favorita a conquistar uma das duas vagas olímpicas disponíveis. Três vezes campeão olímpico, o elenco masculino do Brasil terá como principal adversário a Itália.

Confira a seguir a agenda do Brasil no qualificatório.

Brasil x Catar - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Domingo, 01/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03/10 às 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10 às 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sexta-feira, 06/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Irã - 6ª rodada

Sábado, 07/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Itália - 7ª rodada

Domingo, 08/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

