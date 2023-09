Tabela da 1ª rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

Seleção Brasileira joga no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, entre setembro e outubro

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa no fim de semana, com a primeira rodada realizada de sexta-feira e sábado, 29 e 30 de setembro, e a boa notícia é a maior parte dos jogos terão transmissão ao vivo. A seleção brasileira terá seu jogo exibido

Jogos do Pré-Olímpico de vôlei masculino

A primeira rodada do Pré-Olímpico de vôlei 2023 terá quatro jogos de cada um dos três grupos. Como o grupo B e C são jogados no Japão e China, respectivamente, a transmissão acontece no período da noite e madrugada. Já o grupo A, com sede no Rio de Janeiro, vai ser disputado de acordo com o horário de Brasília.

Confira a programação completa da primeira rodada.

PRIMEIRA RODADA DO GRUPO A NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

Sábado, 30/09 - Brasil x Catar - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 30/09 - Itália x República Tcheca - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Irã x Alemanha - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Cuba x Ucrânia - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

PRIMEIRA RODADA DO GRUPO B NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

Sexta-feira, 29/09 - Eslovênia x Tunísia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Sérvia x Turquia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Estados Unidos x Egito - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Japão x Finlândia - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

PRIMEIRA RODADA DO GRUPO C NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

Sexta-feira, 29/09 - Argentina x México - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Holanda x Canadá - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Polônia x Bélgica - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - China x Bulgária - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Veja a convocação da seleção brasileira

Quais seleções são favoritas no Pré-Olímpico?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino reúne 24 equipes, mas já dá para saber quem são os favoritos na briga pelas seis vagas para os Jogos de Paris, em julho e agosto do ano que vem. Atual campeã olímpica, a França não joga o qualificatório porque se classifica automaticamente por ser país anfitrião.

Enquanto isso, os favoritos para as vagas são Brasil, Itália, Japão, Turquia, Estados Unidos, Argentina, China e Polônia entre as sete rodadas de pontos corridos. No grupo A, as seleções de Brasil e Itália deverão protagonizar a intensa briga pelas duas vagas olímpicas.

Já no grupo B, as equipes de Japão, Turquia e Estados Unidos são as favoritas a disputa pelas duas vagas disponíveis no Pré-Olímpico. Na Liga das Nações as três equipes foram muito bem.

Por fim, no grupo C, as equipes de Argentina, China e Polônia prometem ser as favoritas na disputa. A Argentina vem com todo o gás após vencer o Brasil pela primeira vez no Sul-Americano, enquanto a Polônia ganhou o Europeu e a Liga das Nações este ano. Já a China se mantém na tradição.

Leia também: Classificação final do Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023