Quem está na semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Após eliminar a Seleção Brasileira, a China carimbou o seu passaporte para a semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino. Serão dois confrontos na penúltima fase da competição antes da decisão pela medalha de ouro. Confira a tabela e os horários dos embates.

Seleções na semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

Estados Unidos, Polônia, China e Turquia já estão classificados para a semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino. O Brasil foi eliminado pela seleção asiática e por isso não joga mais na competição.

Arlington, no Texas, é a casa da fase final na Liga das Nações. Os Estados Unidos superaram o Japão enquanto a Polônia levou a melhor diante da Alemanha. Fechando a semana de quartas de final, a Turquia massacrou a Itália, atual campeã, e passou com tranquilidade.

Com o chaveamento já definido, confira o dia, horário e o confronto de cada etapa até a final de vôlei feminino.

SEMIFINAL VÔLEI FEMININO

Sábado, 15/07 às 18h - Polônia x China

Sábado, 15/07 às 21h30 - EUA x Turquia

FINAIS LIGA DAS NAÇÕES 2023

Domingo, 16/07 às 16h - Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 (BRONZE)

Domingo, 16/07 às 19h30 - Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 (OURO)

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar em 16 de setembro, sábado, às 04h (horário de Brasília), contra a Argentina no torneio Pré-Olímpico de Paris no vôlei feminino.

A equipe está no grupo B ao lado de Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. São sete rodadas no sistema classificatório, onde os dois melhores avançam para as Olimpíadas do ano que vem.

O campeonato de classificação olímpica é responsável por definir seis vagas, tanto no feminino como masculino, para os Jogos Olímpicos de Paris. As seleções foram divididas em três grupos de oito, onde cada grupo joga um torneio diferente.

Onde vai ser a final da Liga das Nações 2023?

A final da Liga das Nações de vôlei feminino vai ser no College Park Center, em Arlington, no estado do Texas, nos Estados Unidos, no domingo, 16 de julho.

Com capacidade para receber 7 mil torcedores, a arena está localizada no campus da Universidade do Texas, na cidade de Arlington. Além de ser palco de torneios de vôlei, o espaço também recebe jogos dos times masculino e feminino de basquete e de vôlei do colégio, além de sediar exposições, shows e atividades comunitárias.

O College Park também é palco das quartas de final, semifinal e a disputa do terceiro lugar. A bola estará em quadra a partir das 19h30, horário de Brasília.

