Quem já está na semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino 2023

Brasil e Polônia vão decidir nesta quinta-feira, 20 de julho, a última vaga para a semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. As seleções de Estados Unidos, Japão e Itália carimbaram o passaporte para a penúltima fase eliminatória do torneio. Confira o chaveamento e quando serão as partidas.

Quais são os jogos da semifinal no vôlei masculino?

Estados Unidos, Japão e Itália vão disputar a semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. Falta saber quem será o quarto e último classificado, Brasil ou Polônia.

Os americanos vão enfrentar a Itália, enquanto o Japão, segundo lugar na classificação, encontra Polônia ou o Brasil na semifinal. Os dois vencedores vão para a final, enquanto os perdedores brigarão pela medalha de bronze no próximo domingo.

Os dois jogos da semifinal de vôlei masculino serão exibidos no Sportv 2 e na plataforma VB TV.

Estados Unidos x Itália

Sábado, 22/07

Gdansk, na Polônia

Brasil ou Polônia x Japão

Sábado, 22/07

Gdansk, na Polônia

Confira a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para domingo, 23 de julho, às 15h, horário de Brasília, na Ergo Arena, em Gdansk, na Polônia. Os finalistas disputam partida única onde o vencedor fatura a medalha de ouro e R$ 4,7 milhões em premiação.

Os resultados de cada equipe durante a competição lhe garante uma melhor colocação no ranking de seleções da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Quanto mais longe chegar, melhor é a movimentação na lista.

Mais cedo, os dois perdedores da semifinal na Liga das Nações jogam o terceiro lugar. A classificação geral do torneio é definida ao fim da edição.

Quem é o maior campeão da Liga das Nações?

A Rússia é o maior campeão da Liga das Nações de vôlei masculino com dois títulos enquanto França e Brasil tem um cada.

Liga das Nações 2018:

A primeira edição da Liga das Nações masculina foi realizada em 2018, com dezesseis equipes. O Brasil ficou em quinto lugar e avançou até a segunda fase, mas perdeu na semifinal para a Rússia. Na disputa pelo bronze, perdeu também para os Estados Unidos.

A Rússia tornou-se a primeira campeã enquanto a França herdou a prata.

Liga das Nações 2019:

Em 2019, a Liga das Nações reuniu novamente 16 seleções nos Estados Unidos, em Chicago. A Seleção Brasileira caiu nas semifinais para os Estados Unidos, perdendo o bronze para a Polônia. Já na final, a Rússia superou os americanos por 3 sets a 1.

Liga das Nações 2021:

Em 2021, foi a vez do Brasil brilhar na final. O elenco brasileiro ganhou da poderosa Polônia por 3 sets a 1. Já a França derrotou a Eslovênia e ficou com a medalha de bronze.

Liga das Nações 2022:

Na última edição da Liga das Nações, o Brasil caiu nas quartas de final sob o novo formato. No terceiro lugar, a Polônia ficou com o bronze enquanto a França derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 2.

