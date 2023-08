Resultado Brasil x Argentina vôlei masculino: Argentina é campeã do Sul-Americano

A Seleção da Argentina é campeã do Sul-Americano de de vôlei masculino, após derrotar o Brasil por 3 x 0 (19/25, 27/29 e 22/25) na noite do dia 30 de agosto em Recife, Pernambuco. os argentinos foram superiores do início ao fim e derrubaram o favoritismo dos brasileiros mesmo com o Ginásio Geraldão lotado.

Final do vôlei masculino do Sul-Americano 2023

A Argentina conquistou sua segunda medalha de ouro Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino após atuar com soberania nos 3 sets. O Brasil chegou perto de virar, mas não teve fôlego e terá que se contentar com a prata.

1º SET - Brasil x Argentina vôlei masculino

Desastre, essa é a palavra que resume o primeiro set da final para o Brasil. Alan foi o grande destaque para o lado brasileiro, além de Leal com três pontos, enquanto Zerba e Conte anotaram quatro pontos cada. Os argentinos abriram quatro pontos de vantagem de cara, deixando o Brasil completamente perdido em quadra.

Na reta final do set o treinador Renan movimentou o elenco com Cachopa e Felipe Roque, garantindo força total no ataque. Mesmo com as mudanças, o Brasil não conseguiu encaixar nenhuma joga, muito menos os bloqueios ou até os saques.

Os anfitriões conseguiram salvar dois dos set points da Argentina, mas no terceiro os visitante levaram a melhor e fecharam o jogo por 25 a 19.

2º SET - Brasil x Argentina vôlei masculino

O segundo set do vôlei masculino foi marcado pelo equilíbrio entre as seleções do começo ao fim. Os visitantes abriram o placar, mas os brasileiros empataram logo de cada. Lucão, Leal e Alan mostraram-se bem na partida e conseguiram pontos essenciais para o Brasil, mas Bruno Lima, do lado argentino, e De Cecco, foram melhores.

Na metade do set, a Seleção Brasileira acelerou e conseguiu empatar em 14 a 14 com os hermanos, aproveitando todos os erros dos argentinos. Alan marcou o 17º ponto do Brasil em bloqueio, mas a Argentina virou rapidamente em seu favor.

Até aqui, a diferença de ataques entre Argentina e Brasil mostrou-se brutal, sendo 24 para os argentinos e apenas 16 dos brasileiros, sendo oito do oposto Alan. Ponto por ponto, as seleções mostraram todo o potencial em quadra até o finalzinho do set.

Alan chegou aos nove pontos e passou o rival Vicentin como o maior pontuador da partida. Com 23 a 22 para a Argentina, o treinador brasileiro Renan pediu tempo para quebrar a boa sequência dos hermanos. Lucão empatou com uma bomba no meio da quadra, Lucarelli mandou para fora e deu o set point para os argentinos mas, em sequência, Loser sacou para fora.

Com o pé, De Cecco salvou com o pé e acertou a quadra do lado brasileiro. Em 26 a 25 no segundo set, Alan explorou o bloqueio e deixou tudo igual. Em quinto set point seguido, a Argentina teve sucesso em contra-ataque e conseguiu fechar o segundo set em 29 a 27.

3º SET - Brasil x Argentina vôlei masculino

Tudo ou nada para os argentinos. Alan abriu o placar no terceiro set, mas os hermanos tratam de abrir a vantagem de cara com Bruno Lima e Vicentin. Aos poucos, o Brasil conseguiu se soltar mais com a diferença de apenas um ponto entre as duas seleções.

Mesmo com a atenção redobrada, a Argentina conseguiu a vantagem de quatro pontos, em 12 a 8. Alan, o melhor em quadra pelo Brasil, fez cair a diferença para um ponto, colocando novamente o Brasil no jogo. Os argentinos passaram a sentir a pressão, enquanto Alan mais uma vez deixo tudo igual em 18 a 18.

Muito equilíbrio na reta final do set. Os argentinos viraram a partida, mas os brasileiros mostraram-se vivos, com o pé no chão, e deixaram tudo igual ao reagir. No finalzinho do terceiro set, a Argentina mostrou para que veio e, no match point, Martinez deu o ponto da vitória para a Argentina por 25 a 22 no vôlei masculino.

BRASIL X ARGENTINA NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE VÔLEI MASCULINO

1º set: Brasil 19 x 25 Argentina

2º set: Brasil 27 x 29 Argentina

3º set: Brasil 22 x 25 Argentina

Brasil e Argentina estão classificados para o Mundial 2025

Agora, Argentina e Brasil estão com o passaporte carimbados para o Campeonato Mundial de 2025, com datas, confrontos e local a serem definidos pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. De acordo com o regulamento do Sul-Americano, os dois melhores da classificação vão para o torneio mundial de vôlei.

Não tem premiação em dinheiro no Campeonato Sul-Americano, o campeão fatura a medalha de ouro e respectivamente o segundo e terceiro colocado ganham a medalha de prata e bronze da Confederação Sul-Americana de Voleibol.

Além do título e da medalha, o vencedor da edição também ganha pontos extras no ranking mundial da modalidade, importante para a rota até Paris.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino?

Com o fim do Sul-Americano, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar em 30 de setembro deste ano, contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico para Paris. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será o palco do jogo a partir das 10h, horário de Brasília.

O Pré-Olímpico é o torneio qualificatório que a seleção tem que disputar, tanto feminino como o masculino, para chegar até os Jogos Olímpicos de Paris na próxima temporada. São três grupos de oito equipes com sedes diferentes, onde se enfrentam em turno único, em pontos corridos, por sete rodadas.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris, enquanto as outras vagas serão definidas através do ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

