Resultado do Brasil de vôlei masculino: seleção brasileira atropela Chile

A Seleção Brasileira de vôlei masculino derrotou o Chile por 3 a 0 (25x17, 25x18, 25x19) neste domingo, 27 de agosto, e segue invicto no Sul-Americano de 2023, disputado no Recife, Pernambuco. O Brasil agora se prepara para jogar na segunda-feira, 28, contra a Colômbia.

Confira a tabela de jogos do Brasil

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino

O Brasil x Colômbia de vôlei masculino se enfrentam na segunda, 28 de agosto, pela terceira fase do Sul-Americano. O jogo vai começar às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no Sportv2, com opção para assistir de forma online pelo computador, celular, tablete ou na TV.

Os brasileiros somam 75 pontos no torneio e continua invicto, o que deixa a torcida brasileira mais otimista para um ouro. A final será na quarta-feira, 31 de agosto, com direito ao clássico Brasil x Argentino, mas lembrando que a vitória do torneio vai para o time que tiver mais pontos.

Jogos de segunda-feira no Sul-Americano de vôlei masculino

Tudo sobre o Sul-Americano 2023

O XXXV Campeonato Sul-Americano, disputado até o dia 30 de agosto no ginásio Geraldão, em Recife, reúne as seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Brasil.- que está na liderança de medalhas do torneio há 14 edições consecutivas e busca ampliar seu domínio em seu país, onde o torneio não é realizado há 14 anos.

Para chegar ao ouro no Campeonato Sul-Americano, todas as seleções jogam contra todos. Quem vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 ganhará três pontos, enquanto uma vitória por 3 a 2 significa dois pontos para o vencedor e um para o perdedor. Depois que todos se enfrentarem, o país que somar mais pontos será o campeão.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE AGOSTO

Argentina x Chile

Segunda-feira, 28/08 às 18h

Brasil x Colômbia

Segunda-feira, 28/08 às 20h30

TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO

Peru x Argentina

Terça-feira, 29/08 às 18h

Colômbia x Chile

Terça-feira, 29/08 às 20h30

QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO

Chile x Peru

Quarta-feira, 30/08 às 18h

Brasil x Argentina

Quarta-feira, 30/08 às 20h30

