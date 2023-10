Resultado do Brasil de vôlei masculino: seleção faz virada épica

A Seleção Brasileira de vôlei masculino derrotou a República Tcheca por 3 a 2 (22x25, 25x16, 25x20, 21x25, 16x14) neste domingo, 1 de outubro, após uma virada épica no Maracanãzinho. No Tie-Break, o Brasil estava perdendo de 13 x 9, mas com a ajuda da torcida e o empenho do time, o jogo virou e os brasileiros alcançaram a segunda vitória no campeonato.

O primeiro set foi de vitória para os tchecos após uma sequência de erros do Brasil, e ficou em 22x25. No segundo set, o Brasil se recuperou com força e conseguiu vencer com folga, fechando o placar em 25x16.

Na terceira disputa, os brasileiros continuaram empolgados e bateram os tchecos por 25 a 20. No quarto set, no entanto, foi a vez da seleção tcheca se recuperar e mostrar que o jogo ainda não estava perdido: placar de 21x25.

Com o empate, as seleções disputaram o Tie-Break e o Brasil estava perto de perder, mas com o show da torcida e talento de Darlan em quadra, o público pode assistir a reviravolta. A seleção brasileira venceu a República Tcheca no Tie-Break por 16 a 14.

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino

A próxima disputa do vôlei masculino tem Brasil x Alemanha na terça-feira, 3 de outubro, pela terceira fase do Pré-Olímpico. O jogo vai começar às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no Sportv2, com opção para assistir de forma online pelo computador, celular, tablete ou na TV.

Veja os próximos jogos do Brasil:

Brasil x Alemanha - 3ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Terça-feira, 03/10

Horário: 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Quarta-feira, 04/10

Horário: 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Cuba - 5ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sexta-feira, 06/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Irã - 6ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sábado, 07/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Itália - 7ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Domingo, 08/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VBTV

Tudo sobre o Pré-Olímpico 2023

Para chegar até as Olimpíadas de Paris, 24 seleções disputam o Pré-Olímpico de vôlei masculino, torneio qualificatório organizado pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, em três diferentes países onde seis são distribuídas. As outras cinco vagas serão decididas através do ranking mundial de vôlei.

As equipes são separadas em três grupos distintos em países diferentes. O grupo A, com a Seleção Brasileira, vai disputar o torneio no Rio de Janeiro, enquanto o B em Tóquio, no Japão, e o C em Xi'An, na China, em turno único.

As seleções jogam entre si apenas uma vez cada, formando sete rodadas. Cada vitória contra os adversários garante pontos para a equipe e consequentemente uma melhor colocação na tabela do seu grupo. Ao fim, os dois melhores de cada chave avançam para as Olimpíadas, formando-se assim as seis vagas olímpicas.

As outras cinco vagas serão distribuídas através do Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, com prioridade para seleções de continentes que ainda não se classificaram ou times que nunca disputaram, mas que estão bem no ranking mundial.

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia

GRUPO B (Tóquio): Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia

GRUPO C (Xi'an): Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia

