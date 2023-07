Brasil e Polônia disputaram as quartas de final da Liga das Nações. Foto: Reprodução Sportv/Volleyball World

Resultado do jogo de vôlei masculino hoje Brasil x Polônia na Liga das Nações

A Polônia de vôlei masculino está classificada para a semifinal da Liga das Nações! Jogando em casa, o elenco bateu o Brasil por 3 a 0 nesta quinta-feira, 20 de julho, nas quartas de final em Gdansk. Agora, os poloneses vão enfrentar o Japão na semifinal. Confira como foi a partida e o que vem por aí.

Placar do jogo Brasil x Polônia vôlei masculino

O resultado do jogo de vôlei masculino nesta quinta-feira foi a vitória da Polônia contra o Brasil por 3 sets a 0, na Ergo Arena, em Gdansk. O elenco polonês busca a primeira medalha de ouro na história do torneio, com dois bronzes e uma prata conquistada em 2021.

O time vai jogar a semifinal contra o Japão, que derrotou a Eslovênia por 3 a 0.

PRIMEIRO SET - Brasil 24 x 26 Polônia

A palavra equilíbrio define o que foi o primeiro set entre Brasil e Polônia. Alan marcou o primeiro ponto da partida para o Brasil, enquanto Lucarelli segurou o polonês Kurek no bloqueio para ampliar a vantagem. A Polônia foi reagindo aos poucos e conseguiu empatar após o bloqueio triplo, parando Honorato. Foi briga de ponto por ponto, com destaque para Kurek e Lucarelli para a Seleção Brasileira.

O Brasil aproveitou cada tropeço dos poloneses como os erros de saques e as bolas para fora. Com 19 a 19, Alan explorou o bloqueio e colocou os brasileiros aos 20 pontos. A Polônia mostrou que não entrou para brincadeira e foi para cima dos adversários com a vitória no rally. Em 22 a 22, Renan pediu tempo para quebrar a boa sequência da Polônia.

Pressão para ambos os lados até o fim. Honorato mandou a bola no bloqueio e os poloneses marcaram 25 a 24, mas p ponto final foi confusão. Ao defender, os jogadores da Polônia mandaram a bola para fora, mas a arbitragem assinalou o último toque de Alan. Por 26 a 24, a equipe europeia fechou o primeiro set.

SEGUNDO SET - Brasil 21 x 25 Polônia

Com a vantagem no placar, a Polônia começou melhor o segundo set. Lucão mandou a bola para fora e deu de graça o primeiro ponto para os poloneses, enquanto Kurek, destaque da Polônia, virou a bola facilmente na diagonal. Leon e Sliwka também jogaram bem, abrindo três de diferença com o Brasil.

O jogo passou a ficar mais equilibrado com a reação instantânea do Brasil em quadra. Lucão, Honorato, Alan e Lucarelli viraram bolas difíceis, seguraram os ataques dos poloneses e mostraram efetivo contra-ataque. Erros de saques e passes prejudicaram os comandados de Renan Dal Zotto, dando tudo aquilo que a Polônia queria, alcançar os 20 pontos com ponto de Sliwka.

Leon mandou a bola para fora, e o Brasil marcou 20 a 22. Mesmo com toda a mobilização e a reação dos brasileiros, os poloneses não desperdiçaram as chances e fecharam o segundo set por 25 a 21.

TERCEIRO SET - Brasil x Polônia

O terceiro set foi decisivo. Lucão abriu o placar, mas Bieniek devolveu a bola e empatou a partida. O Brasil abriu vantagem, mas a Polônia logo conseguiu empatar o início de jogo. Ponto por ponto para os dois lados, os brasileiros priorizaram a entrada e o meio de rede.

O confronto ficou equilibrado, com as duas equipes brigando em cada lance. Leal deu o 12º ponto para o Brasil e conseguiu virar o jogo, mas na sequência ele mandou a bola na rede em saque, empatando mais uma vez a partida. O time sul-americano pareceu perdido, enquanto a Polônia disparou.

A Seleção Brasileira pareceu não ter mais reação em quadra. Erros simples, como o toque na rede de Otávio, deu pontos de graça ao elenco europeu. Sem tempo para mais nada, a Polônia venceu o terceiro set por 25 a 20 e massacrou o Brasil nas quartas de final.

Chaveamento da Liga das Nações

Com o fim da primeira fase, a Liga das Nações dá o start na etapa eliminatória. Todas as fases são disputadas em partida única, onde quem perde está eliminado.

Oito seleções jogam as quartas de final através do cruzamento olímpico: o primeiro colocado enfrenta o último lugar, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Daí, vem a semifinal, terceiro lugar e a final.

Os Estados Unidos vão enfrentar a Itália depois de baterem a França. Os italianos, por outro lado, ganharam dos argentinos nas quartas de final.

Confira o calendário até a última partida.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos 3 x 2 França

Itália 3 x 0 Argentina

Japão 3 x 0 Eslovênia

Polônia 3 x 0 Brasil

SEMIFINAL:

Estados Unidos x Itália

Sábado, 22 de julho às 12h

Japão x Polônia

Sábado, 22 de julho às 15h

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Domingo, 23 de julho às 12h

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 23 de julho às 15h

Jogos do Brasil na Liga das Nações

A Seleção Brasileira acumula treze jogos até aqui na Liga das Nações de vôlei masculino. Doze são válidos pela primeira fase, garantindo a sexta posição com 25 pontos, oito vitórias e quatro derrotas.

Os comandados de Renan Dal Zotto viajaram para Ottawa, Orleans, Pasay City e Gdansk.

1ª SEMANA - Ottawa, no Canadá

07/6 – Brasil 3 x 1 Alemanha

08/6 – Brasil 3 x 2 Argentina

10/6 – Brasil 2 x 3 Cuba

11/6 – Brasil 3 x 1 Estados Unidos

2ª SEMANA – Orleans, na França

20/6 – Brasil 3 x 0 Bulgária

22/6 – Brasil 2 x 3 Japão

24/6 – Brasil 3 x 1 Eslovênia

25/6 – Brasil 3 x 1 França

3ª SEMANA – Pasay City, nas Filipinas

04/7 – Brasil 1 x 3 Itália

06/7 – Brasil 3 x 0 Holanda

07/7 – Brasil 1 x 3 Polônia

08/7 – Brasil 3 x 0 China

FASE FINAL – Gdansk

20/7 – Brasil x Polônia

