Resultado do jogo vôlei feminino: Brasil se classifica nas Olimpíadas 2024

A Seleção Brasileira de vôlei feminino está classificada para as Olimpíadas de Paris! Em jogo emocionante pela última rodada do Pré-Olímpico, o Brasil venceu o Japão por 3 a 2 (com parciais de 21/25, 25/22, 25/27, 25/15 e 10/15) neste domingo, 24 de setembro, em Tóquio. O elenco terminou em segundo lugar do grupo B e garantiu a vaga olímpica.

Placar do jogo do Brasil vôlei feminino contra o Japão

Clima de final entre Japão e Brasil em Tóquio, no Ginásio Nacional Yoyogi. As japonesas entraram em quadra decididas a brigar até o último minuto de partida, enquanto as brasileiras mostraram toda a garra que possuem com destaque para Gabi, Thaisa, Carol, Pri Daroit e Julia Bergmann.

O jogo foi equilibrado mas também muito emocionante do primeiro até o último set entre as seleções.

PRIMEIRO SET - JAPÃO 21 x 25 BRASIL

Com Julia Bergmann como a maior pontuadora do set, com sete pontos, o Brasil começou bem a partida contra o Japão neste domingo. O bloqueio de Diana para marcar o primeiro ponto do set levantou o ânimo das brasileiras e assim garantir a vantagem.

O Japão respondia bem aos ataques do Brasil, mas em certo momento o time visitante fez quatro de diferença. As anfitriãs não perderam o foco e brigaram até a reta final do set, onde novamente as brasileiras garantiram três de vantagem. Com ponto de Julia, o Brasil fechou o primeiro set por 25 a 21, sem problemas.

SEGUNDO SET - JAPÃO 25 x 22 BRASIL

O segundo set foi completamente diferente. Desta vez, as japonesas é que levaram a melhor desde o começo, com pontos de Koga e Hayashi. Com apagão do Brasil e problemas no ataque, as donas da casa abriram sete pontos de vantagem no início do set.

Ponto por ponto, o Japão chegou ao final com destaque para Arisa Inoue, Hayashi e Koga, enquanto Gabi foi a responsável por dar emoção no finalzinho do set, saindo de 15 a 10 para 20 a 18 até buscar o empate. O elenco de José Roberto Guimarães conseguiu equilibrar o jogo, mas desta vez o Japão fechou por 25 a 22.

TERCEIRO SET - JAPÃO 25 x 27 BRASIL

No terceiro set foi o Brasil quem começou ganhando, com destaque para Rosamaria, Thaisa e Carol. As japonesas conseguiram encostar no placar aos poucos, mostrando porque Japão está entre as melhores seleções de vôlei feminino, com destaque para Ishikawa.

O set foi equilibrado, não houve momento de vantagem para nenhum dos dois times. Ponto por ponto, chegaram até a reta final do set de modo emocionante. O Japão disparou, mas Gabi empatou a partida em 24 a 24 para levar os brasileiros a loucura. Clima de decisão, as japonesas marcaram mas erraram no saque em sequência.

Com ataque de Julia, o Brasil fechou o terceiro set e ganhou a vantagem.

QUARTO SET - JAPÃO 25 x 15 BRASIL

O quarto set foi uma lavada do Japão em cima do Brasil. Para compensar a derrota, o Japão buscou o tudo ou nada no quarto set e abriu grande vantagem logo de cara aos gritos da torcida. Inoue, com seis pontos, foi a maior pontuadora enquanto Gabi marcou cinco.

O Japão abriu o placar e foi crescendo até conseguir sete de vantagem. Gabi foi decisiva, buscou o jogo e aproveitou cada contra-ataque, mas não foi o suficiente para combater a força das japonesas, com Wada e Watanabe muito bem no jogo.

As japonesas chegaram aos 20 pontos com extrema facilidade, enquanto o Brasil estacionou aos 12. Sem tempo para mais ada, o Japão venceu o quarto set por 25 a 15, lavada das anfitriãs.

QUINTO SET - JAPÃO 10 x 15 BRASIL

Tudo igual entre as seleções, hora do tie-break. O Brasil começou bem e chegou a abrir três pontos de vantagem em cima do Japão com Gabi e Rosamaria, mas as japonesas reagiram. Ishikawa marcou o quarto ponto e até chegou perto de empatar, seguido de erro de saque japonês enquanto Gabi colocou no chão.

Só deu Brasil no quinto set. A Seleção Brasileira pressionou o Japão em todos os momentos, bloqueando todos os ataques das adversárias. No momento em que o Japão ganhou força e empatou em 10 a 10, José Roberto Guimarães pediu tempo.

As palavras do treinador deram efeito porque o Brasil disparou e conseguiu fechar o último set com 10 a 15 após o erro de recepção do Japão.

JAPÃO X BRASIL NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO

1º set: Japão 21 x 25 Brasil

2º set: Japão 25 x 22 Brasil

3º set: Japão 25 x 27 Brasil

4º set: Japão 25 x 15 Brasil

5º set: Japão 10 x 15 Brasil

Classificação do grupo B completa

Com o fim das sete rodadas no Pré-Olímpico, a Turquia e a Seleção Brasileira estão classificadas para as Olimpíadas de Paris em 2024. O elenco turco venceu os sete jogos, enquanto as brasileiras anotaram seis vitórias contra Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico e Bélgica, derrota apenas para a Turquia.

O Japão fecha a sua participação em terceiro lugar, com o mesmo número de pontos que o Brasil mas em desvantagem com relação as vitórias. Enquanto isso, as outras seleções terão que buscar a vaga através do ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO ATÉ 23 DE SETEMBRO:

1) Turquia - 21 pontos (sete vitórias)

2) Brasil - 16 pontos (seis vitórias e uma derrota)

3) Japão - 16 pontos (cinco vitórias e duas derrotas)

4) Porto Rico - 11 pontos (quatro vitórias e três derrotas)

5) Argentina - 8 pontos (três vitórias e quatro derrotas)

6) Bélgica - 6 pontos (duas vitórias e cinco derrotas)

7) Bulgária - 5 pontos (uma vitória e seis derrotas)

8) Peru - 1 ponto (sete derrotas)

Quando começa as Olimpíadas de Paris?

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris está marcada para 26 de julho, no rio Sena, próximo à Torre Eiffel, principal centro turístico da cidade francesa. O vôlei feminino será disputado por 12 equipes que conquistaram a sua vaga através do Pré-Olímpico, o ranking mundial e a França, que garante o seu espaço automaticamente.

Na fase classificatória serão três grupos de quatro equipes, diferente de Tóquio com dois grupos de seis. As seleções do mesmo grupo jogam entre si em turno único valendo pontos, onde o primeiro e segundo da chave e os dois melhores terceiros avançam para a segunda etapa.

Na fase eliminatória, as quartas de final reúnem as seleções através do cruzamento olímpico. Daí, os vencedores vão para a semifinal, disputa pelo bronze ou final pelo ouro e prata.

