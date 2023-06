Resultado do vôlei feminino hoje: Brasil vence a Itália na Liga das Nações

A Seleção Brasileira de vôlei feminino venceu a Itália por 3 sets a 2 nesta quarta-feira, 28 de junho, pela terceira e última semana da fase classificatória na Liga das Nações. O elenco brasileiro está perto de garantir a classificação para a próxima etapa. Confira como foi a partida e os próximos embates.

Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 atualizada na terceira semana.

Placar de Brasil x Itália no vôlei feminino hoje

Com o ginásio lotado e clima de final, as seleções de Brasil e Itália entraram em quadra para disputarem a rodada da última semana na Liga das Nações pela etapa classificatória.

O início do primeiro set mostrou um Brasil superior com cinco pontos de diferença entre as equipes. As brasileiras abriram vantagem e emplacaram ataques certeiros que as italianas não conseguiam segurar. Quando o Brasil atingiu os 20 pontos, a Itália reagiu. Bloqueios e pressão em cima das brasileiras que não conseguiram segurar, cedendo a vitória para as italianas por 28 a 26.

No segundo set a Itália começou melhor, abrindo três pontos de vantagem. O Brasil demorou para entrar no jogo, mas quando o fez retomou o controle e empatou o placar, brigando ponto por ponto. Na reta final do set, as brasileiras aproveitaram os erros das italianas e foram melhores no ataque, ganhando por 25 a 20 e empatando a disputa.

Para o terceiro set as italianas parecem sentir a pressão já que o Brasil foi rápido em abrir vantagem. Porém, assim que as brasileiras atingiram os nove pontos, a Itália marcou quatro pontos seguidos e tomou a frente do set. A Seleção até conseguiu equilibrar, mas o time comandado por José Roberto Guimarães pareceu perder o foco e, assim, as italianas fecharam o set por 25 a 19.

No quarto set as brasileiras abriram quatro pontos de vantagem logo de cara. O trabalho das italianas, entretanto, logo marcou presença o grupo foi ganhando confiança até empatarem em 10 a 10. A Itália teve um apagão na metade do set com erros simples, e o Brasil foi melhor até a reta final. Com ponto de Rosamaria, o Brasil fechou por 25 a 21.

Jogo emocionante entre Brasil e Itália. Empatados em 2 a 2, é a hora da decisão: o quinto e último set. As seleções brigaram ponto por ponto, sem líder na partida. O Brasil abriu a vantagem, mas a Itália retomou a frente. Esse foi o cenário até os minutos finais do quinto set, com os gritos da torcida de ambos os lados.

A Seleção de Zé Roberto Guimarães cresceu na recepção e na defesa e aproveitou o volume do jogo, enquanto as italianas sentiram o baque e erraram saques e não conseguiram bloquear os ataques das brasileiras. Com match-point, Gabi deu a vitória por 15 a 10 para o Brasil em confronto dramático.

BRASIL X ITÁLIA NA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil 26 x 28 Itália

2º set: Brasil 25 x 20 Itália

3º set: Brasil 19 x 25 Itália

4º set: Brasil 25 x 21 Itália

5º set: Brasil 15 x 10 Itália

Saiba quantos títulos o vôlei feminino do Brasil tem

Qual é o próximo jogo do Brasil na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira volta a jogar na quinta-feira, 29 de junho, contra o Canadá pela terceira e última semana da fase classificatória na Liga das Nações. O duelo será em Bangkok, na Tailândia, e será transmitido no Brasil a partir das 07h, horário de Brasília

Se as brasileiras ganharem das canadenses, ficam tranquilas durante a última semana de confrontos. Na parte de cima da classificação, ficam próximas de carimbarem o passaporte para a próxima fase.

Além do Canadá, o Brasil também joga contra a Turquia e a Tailândia na terceira e última semana.

Leia também:

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?