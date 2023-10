Sada Cruzeiro x Araguari hoje: Onde assistir vôlei masculino - 06/10

Duelo será realizado no Ginásio do Riacho, em Contagem

A fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino entra na reta final. Nesta sexta-feira, 6 de outubro, o Riachão vai receber o jogo do Sada Cruzeiro contra o Araguari às 20h (de Brasília), pela oitava rodada. Líder com folga, o elenco cruzeirense ainda não perdeu no estadual.

Transmissão jogo do Sada Cruzeiro x Araguari de vôlei masculino

Só dá para assistir o jogo do Sada Cruzeiro e Araguari no Mineiro de vôlei masculino no canal do Sada Cruzeiro no Youtube, às 20h, horário de Brasília, com transmissão gratuita e ao vivo. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos do estadual, por isso a Federação Mineira de Voleibol dá liberdade para os clubes exibirem os seus jogos.

Em sete jogos, o Sada Cruzeiro ainda não perdeu nenhum deles. O elenco só desperdiçou cinco sets na competição contra América, Araguari e Monte Carmelo, por isso ocupa a primeira posição sem preocupação com os outros oponentes.

O Araguari, por outro lado, também deve se classificar para a próxima fase ao ocupar a terceira posição com quatro vitórias e duas derrotas, mas com um um jogo a menos.

Qual é a escalação do Sada Cruzeiro no jogo de vôlei masculino hoje?

O treinador Filipe Ferraz deverá utilizar o mesmo sexteto da última partida, com Nico Uriarte, Oppenkoski, Vaccari, Rodriguinho, Cledenilson e o líbero Alê. No meio da partida devem entrar também Guilherme Rech, Rodrigo Ribeiro, Wallace, Pedrinho e Juan Velasco.

Relembre a polêmica envolvendo Wallace do Sada Cruzeiro de vôlei

Como comprar o ingresso para o jogo?

Os ingressos para o jogo do Sada Cruzeiro e Araguari estão à venda no site Eventos Go Free por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Também dá para comprar o ticket na bilheteria do ginásio a partir das 18h, horário de Brasília.

O Riachão está localizado na rua Rio Paraopeba, 1200, em Contagem. Crianças de até 2 anos e 11 meses não precisam apresentar ingresso para entrar no ginásio, a partir de três anos é necessário comprar o bilhete da meia.

O ingresso de meia-entrada são válidos para menores de 18 anos e maiores de 60, estudantes do ensino fundamental, médio, estudantes de cursos e faculdades e jovens de baixa renda inscritos no ID Jovem.

Veja como adquirir o seu ingresso para ver o Sada Cruzeiro jogar.

Passo 1: Para comprar o ingresso é só copiar e colar o link https://app.gofree.co/sadaxaraguari2 em seu navegador do computador ou do celular.

Passo 2: Clique em 'Comprar', escrito em laranja e branco, e escolha a meia-entrada ou inteira. Selecione a quantidade de ingressos que precisa e termine a compra.

Passo 3: Toque novamente em 'Comprar' e finalize o pagamento com os dados pessoais.

Como está a classificação do Campeonato Mineiro de vôlei?

Com 100% de aproveitando, o Sada Cruzeiro se mantém na liderança com 19 pontos em sete vitórias. O Minas, principal adversário da Raposa, é o segundo colocado com 16, somados em cinco triunfos e três derrotas.

Araguari se mantém vivo na disputa, enquanto o Monte Carmelo corre atrás para buscar o resultado. JF Vôlei e América correm o sério risco de fica fora da briga pelo título mineiro.

Seis equipes jogam a fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, mas apenas os quatro melhores classificados avançam para a semifinal do estadual, marcado para 20 de outubro e a final em 21, além da disputa pelo bronze.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI MASCULINO

1 Sada Cruzeiro - 19 pontos (sete vitórias)

2 Minas - 16 pontos (cinco vitórias e três derrotas)

3 Araguari - 11 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4 Monte Carmelo - 5 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

5 JF Vôlei - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

6 Montes Claros/América - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

