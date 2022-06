Saiba onde assistir a Liga das Nações de Vôlei em 2022 ao vivo

Para os brasileiros apaixonados por esporte uma boa notícia para onde assistir a Liga das Nações de Vôlei em 2022. As partidas serão transmitidas ao vivo até o dia 24 de julho. Os espectadores podem assistir às partidas pelo canal SporTV.

Onde assistir Liga das Nações Vôlei 2022

As partidas estão sendo transmitidas na TV Fechada, pelo SporTV, do Grupo Globo. A emissora é quem tem os direitos de transmissão da competição e alguns jogos poderão ser assistidos de graça na TV aberta. Quem tiver assinatura do serviço de streaming da Globoplay também poderá acompanhar as partidas ao vivo pela internet ou smart TV.

A equipe de vôlei masculina disputa o bicampeonato em 2022. A final da Liga das Nações Masculina está prevista para acontecer na cidade de Bolonha, na Itália.

Já a equipe feminina de vôlei começou a jogar pela Liga das Nações de Vôlei 2022 no dia 31 de maio. A final está agendada para ocorrer no dia 17 de julho, na cidade de Ancara, na Turquia.

Onde assistir a Liga das Nações Femininas de Vôlei 2022?

Assim como a equipe masculina, a feminina tem os jogos exibidos pelo canal do SporTV. As transmissões estão restritas ao canal fechado, pois quem detém os direitos de transmissão é o Grupo Globo.

Veja quais serão os próximos jogos da equipe feminina na Liga das Nações de Vôlei Feminino.

Como funciona a Liga das Nações Vôlei?

A Liga das Nações de Vôlei é jogada em duas fases preliminar e a final. Antes de chegar a fase final, as 16 equipes se enfrentam em vários jogos com turno único, acontecendo durante três semanas de competição e totalizando 12 partidas (quatro partidas cada semana). As duas últimas semanas da Liga das Nações é dedicada à fase final.

Os oito melhores times dessa fase se classificam para a nova etapa, que será, no caso, disputada em sistema de eliminatórias: quartas, semi e final.

Toda essa regra funciona tanto para a equipe masculina quanto a feminina da Liga das Nações de Vôlei. E, vale lembrar também que a competição apresenta confrontos pelo terceiro e quarto lugar do campeonato.

Quem é o maior campeão da Liga das Nações de Vôlei?

Na competição dos homens, a Rússia é a equipe com mais títulos na Liga das Nações de Vôlei, tendo o bicampeonato (2018 e 2019). Em 2020, ressalta-se, que não houve competição. E, em 2021, o time campeão foi o Brasíl.

Já na Liga das Nações de Vôlei Feminino, a maior campeã é a equipe dos Estados Unidos (2018, 2019 e 2021). O Brasil chegou a disputar a final duas vezes, em 2019 e 2021, porém perdeu para o time. Esse ano, as brasileiras tentam tirar a equipe gringa do pódio de invictas.

Essa é uma competição extremamente recente. Esse ano, o mundo assiste a quarta edição da Liga das Nações de Vôlei.

Em 2022, vale lembrar, que a FIVB divulgou a exclusão da Rússia e Bielorrússia de todos os torneios. O motivo foi a entrada da Rússia na Ucrânia, o que culminou na guerra entre os países. Devido a todo o conflito, a Rússia tem sido excluído de vários eventos esportivos, sendo pressionada a dar fim à guerra.