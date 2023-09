Tem jogo de vôlei hoje: programação de sábado ao vivo - 30/09

Com Brasil em quadra, o Pré-Olímpico de vôlei masculino segue neste sábado, 30 de setembro, com embates pela primeira rodada em três diferentes países. Tem também duelos em torneios estaduais para assistir, por isso veja a programação completa do dia.

Conheça: Quem são os rivais do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Programação de jogos de vôlei neste sábado

A Seleção Brasileira estreia no Pré-Olímpico de vôlei masculino hoje, 30, contra o Catar pela primeira rodada a partir das 10h, horário de Brasília. O Maracanãzinho, palco da conquista do ouro em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, será o palco do confronto com transmissão na TV e na internet.

Tem também duelo do Campeonato Mineiro masculino, com Araguari e Monte Carmelo, enquanto o Paulista só retoma na próxima semana com as quartas de final do vôlei masculino e a final do feminino, entre Osasco e Pinheiros.

A seguir, confira a programação do dia.

Pré-Olímpico de vôlei masculino:

Sérvia 1 x 3 Turquia

EUA 3 x 0 Egito

Japão 3 x 2 Finlândia

Holanda 2 x 3 Canadá

Polônia 3 x 2 Bélgica

China 0 x 3 Bulgária

Brasil x Catar - 10h - Sportv 2 e VBTV

Itália x República Tcheca - 13h30 - Sportv 2 e VBTV

Irã x Alemanha - 17h - Sportv 2 e VBTV

Cuba x Ucrânia - 20h30 - VBTV

Eslovênia x Turquia - 22h - VBTV

Argentina x Canadá - 23h - Sportv 2 e VBTV

Campeonato Mineiro de vôlei masculino:

Araguari x Monte Carmelo - 17h - Youtube

Elite 16 Circuito Mundial de Vôlei de Praia para Paris:

Ludwig x Lippmann x Nuss e Kloth - 10h - VBTV

Carol e Barbara x Gottardi e Menegatti - 10h - VBTV

Horl e Horst x Pedro Solberg e Guto - 11h - VBTV

Boermans e De Groot x Ehlers e Wickler - 11h - VBTV

Ana Patrícia e Duda x Stam e Schoon - 14h - VBTV

Copa Regional Norte 1 de vôlei de praia:

Segunda rodada da fase de grupos, oitavas e quartas de final - a partir das 08h - sem transmissão

Pré-Olímpico de vôlei masculino vai passar na Globo?

A TV Globo transmitirá os jogos do Brasil nos dois domingo, 01 e 08 de outubro, contra República Tcheca e Itália respectivamente. A transmissão vai ser dentro do programa 'Esporte Espetacular' com narração de Luis Roberto e comentários de Fabi e Nalbert ao vivo para todos os estados.

A Rede Globo é a detentora dos direitos de imagem do Pré-Olímpico, ou seja, só ela pode transmitir no Brasil os jogos da competição de vôlei masculino e feminino, tanto na televisão aberta como nos canais pagos. Além da Globo, quem também tem os direitos é a plataforma oficial VB TV, disponível para assinantes.

Todos os jogos do Brasil serão exibidos no Sportv 2, canal de operadoras por assinatura, por isso entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação.

O Brasil vai enfrentar Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em busca das seis vagas olímpicas.

Leia também:

Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será em outubro