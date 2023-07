Entenda a situação entre Brasil x China no vôlei feminino. Foto: Reprodução Julio Cesar Guimarães/COB

Seleção do Brasil de vôlei feminino é eliminada se perder para a China?

Após a vitória contra a Tailândia no último dia da fase de classificação, o Brasil vai enfrentar a China nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. Agora, o torcedor quer saber quando será o compromisso e se as brasileiras podem ser eliminadas em caso de derrota.

Aproveite e confira a classificação da Liga das Nações vôlei feminino após a terceira semana.

A Liga das Nações chegou nas quartas de final e isso significa que se a Seleção Brasileira de vôlei feminino perder para a China, o Brasil será eliminado da competição. O jogo está marcado para quinta-feira, 13 de julho, às 16h, horário de Brasília, em Arlington, no Texas.

Isso porque o torneio entrou na fase eliminatória e quem perder a partir de agora volta para casa mais cedo. Por outro lado, se o Brasil ganhar da China, vai enfrentar a Polônia ou Alemanha na semifinal.

A equipe feminina de vôlei do Brasil busca a primeira medalha de ouro na Liga das Nações. Nas últimas três edições, o grupo sul-americano ganhou três pratas.

Brasil x China - sportv 2

Quinta-feira, 13/07 às 16h (horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Como foi o último jogo entre Brasil x China?

As seleções de China e Brasil se enfrentaram pela última vez em 31 de maio, quarta-feira, na primeira rodada da Liga das Nações na fase classificatória, em Nagoya, no Japão.

Por 3 sets a 2, as chinesas bateram as brasileiras e conquistaram a primeira vitória da semana sob as parciais de 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12. O grupo de José Roberto Guimarães conseguiu levar a briga até o tie-break, mas perdeu o ritmo e acabou derrotado pela China logo na estreia.

Confira os melhores momentos do último jogo entre Brasil e China de vôlei feminino.



Se o Brasil ganhar no próximo jogo, então estará na semifinal do dia 15 de julho.