Semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023: confrontos e datas

As equipes de Osasco, Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros e Barueri vão disputar a semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino de 21 a 29 de setembro, em São Paulo. Veja as regras, programação e como assistir as partidas de 2023.

Jogos da semifinal do Paulista de vôlei feminino

A semifinal será disputada em dois jogos, ida em 21 e 22 de setembro e volta em 28 e 29 do mesmo mês. Como Osasco e Sesi Vôlei Bauru são os donos das melhores campanhas na etapa classificatória, vão decidir em casa o segundo confronto.

O Osasco terminou em primeiro lugar na classificação e, por isso, vai enfrentar o Barueri, quarto colocado. Já o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão e segundo colocado, vai jogar contra o EC Pinheiros, terceiro colocado no Campeonato Paulista de vôlei feminino.

Em caso de empate na semifinal ou final, o Golden Set vai ser o critério de desempate, definido pelo regulamento da Federação Paulista de Voleibol. Caso um time vença o primeiro jogo e o outro elenco ganhe o segundo, um novo set será disputado entre as duas equipes para saber quem será o vencedor.

Este novo set vai até 25 pontos e segue as mesmas regras dos outros, mantendo as substituições, tempos de descanso e até os pedidos de desafios, enquanto punições seguem a risca o regulamento da competição estadual.

O elenco que marcar primeiro os 25 pontos, mantendo a diferença de dois pontos, é o vencedor do confronto. O principal motivo de se utilizar o Golden Set é a praticidade, isto é, não há a necessidade de prolongar o calendário com mais um jogo.

JOGOS DE IDA | Campeonato Paulista de vôlei

Quinta-feira, 21/09:

Barueri x Osasco São Cristóvão Saúde

Horário: 19h30

Local: Sportville, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 22/09

Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru

Horário: 19h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

JOGOS DE VOLTA | Campeonato Paulista de vôlei

Quinta-feira, 28/09

Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri

Horário: 21h30

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 29/09

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros

Horário: 20h30

Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru

Onde assistir: Sportv 2

Quem é o atual campeão do Campeonato Paulista?

O Osasco é o maior campeão do Paulista de vôlei feminino, mas é o Sesi Vôlei Bauru quem é o atual dono do título estadual na categoria. Na temporada passada, o elenco venceu o Pinheiros na final para conquistar o bicampeonato da sua história.

A primeira partida aconteceu em 13 de outubro de 2022, no Ginásio Henrique Villaboim, com vitória do Bauru por 3 sets a 0, enquanto a volta foi no Ginásio Panela de Pressão, com vitória por 3 a 1 para fechar a competição e levantar o troféu.

Além da conquista, o Sesi Vôlei Bauru tornou-se campeão invicto. O primeiro título aconteceu em 2018 e, este ano, o clube busca o tricampeonato estadual de vôlei feminino.

1) Osasco - 16 títulos

2) CA Paulistano - 7 títulos

3) Pinheiros - 6 títulos

4) ADC BCN - 4 títulos

5) Sadia EC - 3 títulos

6) ADC Pirelli - 2 títulos

7) Sesi/Vôlei Bauru - 2 títulos

8) CA Sorocaba - 2 títulos

9) São Caetano - 1 título

10) EC Santo André - 1 título

11) Guarani FC - 1 título

12) São Bernardo TC - 1 título

13) Araçatuba - 1 título

14) Barueru - 1 título

15) SER Ribeirão Preto - 1 título

16) Aché Clube - 1 título

17) UEC Jundiaí - 1 título

