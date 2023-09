Sérvia x Turquia: onde assistir a final do Europeu de vôlei feminino - 03/09

É decisão no Campeonato Europeu de Vôlei Feminino! Quem fica com a taça, a tradicional Sérvia ou a Turquia, a grande surpresa da temporada? As seleções se enfrentam neste domingo, 03 de setembro, na Arena Palais 12, em Bruxelas, a partir das 15h (de Brasília), por isso saiba onde assistir Sérvia x Turquia ao vivo.

Onde vai passar a final do Europeu de vôlei feminino hoje?

A final do Campeonato Europeu de vôlei feminino entre Sérvia x Turquia será transmitida no Star Plus, serviço de streaming da Disney, e na plataforma EuroVolleyTV ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora de televisão vai exibir a partida do vôlei neste domingo.

O Palais 12, arena responsável por receber a final de vôlei feminino, tem capacidade para 15 mil torcedores, famosa por receber shows de grandes artistas nacionais e internacionais.

A Sérvia busca o tetracampeonato enquanto a Turquia quer a medalha de ouro inédita.

Sérvia x Turquia - final do Campeonato Europeu

Bruxelas, na Bélgica

Horário: 15h

Onde assistir: Star + e EuroVolleyTV

O que esperar da final entre Sérvia x Turquia?

Disputando a final do Europeu pela quarta edição consecutiva, a Sérvia assume o favoritismo no duelo contra a Turquia neste domingo, em busca da sua quarta medalha de ouro. O elenco fez uma campanha impecável tanto na primeira fase como na etapa eliminatória e, por isso, tem as apostas do seu lado.

No grupo A, as jogadoras da Sérvia venceram cinco partidas e não perderam nenhuma, em primeiro lugar no grupo até a fase seguinte. Venceu a Suécia nas oitavas de final, passou pela República Tcheca nas quartas e, na semifinal, derrotou a favorita Holanda. Na última edição, o elenco sérvio perdeu para a Itália e ficou com a prata.

A Turquia disputou a final pela última vez em 2019, quando perdeu justamente para a Sérvia. Este ano, o elenco passou em primeiro lugar no grupo C com cinco vitórias, derrotando a Bélgica nas oitavas de final, a Polônia nas quartas e a Itália, atual campeã, na semifinal.

Em julho, na Liga das Nações, a Turquia venceu a Sérvia por 3 sets a 1, na primeira semana, com parciais de 24-26, 25-17, 25-15 e 25-21.

Quem tem mais títulos no Europeu de vôlei?

Com 19 taças já levantadas, a Rússia é a grande vencedora do Campeonato Europeu de vôlei feminino. Em 1949, a primeira edição do torneio continental, foi justamente a Rússia quem conquistou o título, criando uma hegemonia no esporte que durou 10 anos de títulos seguidos.

Itália, Sérvia, Polônia, Alemanha e Holanda já conquistaram a medalha de ouro.

Rússia = 19 medalhas de ouro, 4 pratas e 3 bronzes

Itália = 3 medalhas de ouro, 2 pratas e 3 bronzes

Sérvia = 3 medalhas de ouro, 2 pratas e 2 bronzes

Alemanha = 2 medalhas de ouro, 6 pratas e 1 bronze

Polônia = 2 medalhas de ouro, 4 pratas e 5 bronzes

República Tcheca = 1 medalha de ouro, 4 pratas e 4 bronzes

Holanda = 1 medalha de ouro, 4 pratas e 1 bronze

Bulgária = 1 medalha de ouro e 2 bronzes

Croácia = 3 pratas

Turquia = 2 pratas e 3 bronzes

Hungria = 1 prata e 3 bronzes

Romênia, Bélgica e Ucrânia = 1 bronze

