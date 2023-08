Quando é o Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Em julho de 2024, a Seleção Brasileira de vôlei feminino terá uma nova chance de buscar a sua terceira medalha de ouro. Mas para alcançar os Jogos Olímpicos de Paris, o time ainda terá que passar pelo Pré-Olímpico, um processo de qualificação em duas etapas que garante que as melhores nações do voleibol possam participar do evento, respeitando o princípio da universalidade.

Confira as datas do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

A FIVB, Federação Internacional de Voleibol, realiza o Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino para determinar quais são as seis seleções que vão jogar as Olimpíadas de Paris no ano que vem, na França. Com exceção do país sede, todos os elencos da federação jogam o torneio.

O Pré-Olímpico feminino vai de 16 a 24 de setembro. Vinte e quatro seleções são divididas em três grupos de oito cada, com sedes diferentes, para disputar a qualificatória olímpica. Elas jogam entre si, em turno único, em pontos corridos por sete rodadas.

A vitória por 3x0 ou 3x1 garante ao elenco três pontos, enquanto 3x2 dá ao vencedor dois pontos e o perdedor só um, seguindo o regulamento de competições da FIVB. Em caso de empate em 2 a 2, o tie-break, quinto e último set, será disputado até 15 pontos.

Os dois melhores do grupo no vôlei feminino se classificam para as Olimpíadas de Paris direto. Participam Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, República Tcheca, República Dominicana, Alemanha, Itália, Japão, Coréia, México, Holanda, Peru, Polônia, Porto Rico, Eslovênia, Sérvia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, EUA

GRUPO 1 (China): China, Sérvia, República Dominicana, Holanda, Canadá, República Tcheca, México e Ucrânia.

GRUPO B (Japão): Brasil, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru.

GRUPO C (Polônia): Itália, Polônia, Estados Unidos, Alemanha, Tailândia, Colômbia, Coreia do Sul e Eslovênia.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Para carimbar o passaporte até as Olimpíadas de Paris, a Seleção Feminina do Brasil tem que garantir a maior pontuação em seu grupo. São sete rodadas contra Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru em turno único e pontos corridos.

Os dois melhores do grupo avançam direto para os Jogos Olímpicos do ano que vem.

PRIMEIRA RODADA

Brasil x Argentina

Sábado, 16 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEGUNDA RODADA

Brasil x Peru

Domingo, 17 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

TERCEIRA RODADA

Brasil x Bulgária

Terça-feira, 19 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUARTA RODADA

Brasil x Porto Rico

Quarta-feira, 20 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUINTA RODADA

Brasil x Turquia

Sexta-feira, 22 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEXTA RODADA

Brasil x Turquia

Sábado, 23 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SÉTIMA RODADA

Brasil x Turquia

Domingo, 24 de setembro às 07h25 (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Os jogos do Campeonato Pré-Olímpico de vôlei feminino serão transmitidos na Globo, na TV aberta, e nos canais Sportv, em operadoras de televisão por assinatura, para todo o Brasil. A emissora ainda não definiu o calendário em cada uma das partidas.

Quem é assinante Globoplay pode acompanhar a retransmissão de ambos os canais em tempo real na plataforma de áudio e vídeo sob demanda. Abra o aplicativo ou www.globoplay.globo.com, clique na opção 'Agora na TV' localizado no menu, faça o cadastro na Conta Globo ou digite o seu login e assista ao vivo.

A plataforma VBTV, streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol, também vai disponibilizar a transmissão de todas as partidas do campeonato.

Leia também:

Jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller é solteira?