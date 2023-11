Sesi Bauru x Praia Clube vôlei feminino: onde assistir hoje - 10/11

O Sesi Bauru faz a sua primeira partida em casa na Superliga de vôlei feminino nesta sexta-feira, 10 de novembro, na Arena Paulo Skaf. O adversário é o Praia Clube, atual campeão, em duelo válido antecipado da sétima rodada às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo.

Transmissão jogo Sesi Bauru vs Praia Clube de vôlei feminino

O canal Sportv 2 vai transmitir o jogo do Sesi Bauru e Praia Clube na Superliga de vôlei feminino nesta sexta, às 21h, ao vivo para todo o país em operadoras de TV por assinatura. Assinante Globoplay pode assistir a partida no aplicativo em aparelhos com internet ou notebook com transmissões full HD.

Os direitos de transmissão da Superliga são exclusivos do Sportv, canal da TV Globo, possível de acompanhar em qualquer lugar do Brasil. A divisão dos jogos são feitas entre a emissora e o Canal Vôlei Brasil, plataforma oficial da liga.

O jogo entre Sesi Vôlei Bauru e Praia Clube, na sexta-feira, é válido pela sétima rodada da Superliga. O time da terra do pão de queijo mantém o favoritismo na competição enquanto o Sesi pode surpreender. Lyara, Leticia e Ju Perdigão, do Sesi, reencontram o seu antigo clube neste confronto acirrado.

Data : sexta-feira, 10 de novembro

: sexta-feira, 10 de novembro Horário : 21h (de Brasília)

: 21h (de Brasília) Local : Arena Paulo Skaf, em Bauru

: Arena Paulo Skaf, em Bauru Onde assistir: Sportv 2

Quais times disputam a Superliga 2023?

Quando o assunto é título os times mineiros mantém a hegemonia no cenário nacional do vôlei feminino, mas é o estado de São Paulo quem tem mais times na disputa da Superliga este ano. São 12 equipes, sendo dois de Minas Gerais, cinco de São Paulo, dois do Rio de Janeiro, um do Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná.

O Osasco, atual campeão paulista, chega como favorito para concorrer ao título nacional. O grupo do treinador Luizomar tem Camila Brait, Tiffany e Fabiana como destaques do elenco. O Sesi Vôlei Bauru é outro time favorito ao troféu da temporada, enquanto o Pinheiros, Barueri e São Caetano tentarão buscar o primeiro título.

Atual campeão da Superliga, o Praia Clube, de Uberlândia, representa o estado de Minas Gerais ao lado do Itambé Minas, de Belo Horizonte. Na temporada passada, o clube do Praia conquistou o bicampeonato com Paulo Coco, vencedor do Pan-Americano com a Seleção Brasileira em Santiago. Já o Minas, cinco vezes vencedor, ficou com a segunda posição da classificação final.

No Rio de Janeiro, o Sesc Flamengo é o maior campeão da história da Superliga. Sob o nome de Rio de Janeiro, o clube carioca conquistou 12 troféus, iniciando a sua hegemonia em 2005/06, e o último em 2017, quando os clubes mineiros passaram a dominar o cenário. Já o Fluminense, atual vice-campeão carioca, conquistou o torneio duas vezes.

Três estados tem apenas um representante na Superliga: o estado de Santa Catarina conta com o Blumenau, o Distrito Federal tem Brasília e o Paraná conta com o Maringá.

Praia Clube

Osasco

Minas

Sesc Flamengo

Fluminense

Sesi Vôlei Bauru

Pinheiros

Barueri

Maringá

Brasília Vôlei

São Caetano

Bluvôlei Furb SME/Blumenau

Quem é o maior campeão da Superliga feminina de vôlei?

O Rio de Janeiro, atual Flamengo, é o maior vencedor da Superliga de vôlei feminino. O clube conquistou grande parte dos seus títulos antes da parceria entre o Sesc e o Flamengo, mas o elenco ocupa a primeira posição.

O Minas também figura entre a lista de maiores campeões, enquanto o Osasco é um dos favoritos. Outros clubes, como o Supergasbrás, Sorocaba e o Sadia não estão mais em ativa, mas também aparecem na lista.

A seguir, confira a lista dos maiores campeões, segundo informações do Olympics.

Flamengo: 12 títulos

05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 10/11, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 e 16/17

Osasco: 5 títulos

02/03, 03/04, 04/05, 09/10 e 11/12

Minas: 5 títulos

92/93, 01/02, 18/19, 20/21 e 21/22

Supergasbrás: 3 títulos

83/ 85 e 86

Sorocaba: 3 títulos

94/95, 95/96 e 96/97

Praia Clube: 2 títulos

17/18 e 22/23

Fluminense: 2 títulos

76 e 81

Sadia: 3 títulos

88/89, 89/90 e 90/91

São Caetano: 1 título

91/92

Paulistano: 1 título

82

Bradesco: 1 título

84

