Sesi-SP x Brasília: onde assistir vôlei masculino hoje na Superliga (11/11)

Abrindo a quarta rodada da Superliga de Vôlei Masculino, as equipes de Sesi-SP e Brasília se enfrentam nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 19h (horário de Brasília), no Ginásio Sesi Vila Leopoldina. Confira onde assistir ao vôlei masculino hoje na Superliga.

Sesi-SP x Brasília: onde assistir ao jogo de vôlei masculino hoje na Superliga?

A partida entre Sesi-SP e Brasília terá transmissão às 19h do canal SporTV 2, disponível somente em operadoras de televisão paga, além do sinal no Canal Vôlei Brasil da TVN Sports também por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo.

Local: Ginásio Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo

Horário: 19h

Onde assistir ao vivo vôlei masculino hoje: SporTV 2 e Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Em terceiro lugar com 8 pontos, o Sesi de São Paulo vai buscar a sua quarta vitória seguida na Superliga da temporada enquanto bsuca assumir a primeira posição contra os adversários. Entretanto, o confronto desta quinta-feira promete pegar fogo, o que pode ser complicado para o elenco.

Já o Brasília, ocupando a sétima posição da tabela com 3 pontos, venceu uma partida e perdeu outra, enquanto teve o confronto da primeira rodada desmarcado diante do América. Por isso, se quiser uma melhor colocação em busca da classificação, precisa vencer o jogo desta quinta-feira.

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino 2021

A Superliga de Vôlei Masculina apresenta doze times das mais diferentes regiões disputando em quadra o título de melhor equipe de 2021. O torneio acontece até maio de 2022 com a grande decisão entre os dois melhores clubes. Ao todo serão mais de 300 jogos com torcida, seguindo todos os protocolos de higiene para evitar o contágio do Covid-19 entre o público.

Até a terceira rodada, veja como está a classificação das equipes.

1 Minas – 9 pontos

2 Sada Cruzeiro – 8 pontos

3 SESI-SP – 8 pontos

4 Natal – 6 pontos

5 Vôlei Guarulhos – 6 pontos

6 Apan/Eleva – 6 pontos

7 Brasília Vôlei – 3 pontos

8 São José – 3 pontos

9 Montes Claros América – 1 ponto

10 Vôlei Renata – 1 ponto

11 Uberlândia – 0 ponto

12 – Goiás – 0 ponto

+ Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Masculino em 2021