Sesi SP x Suzano hoje: horário do vôlei masculino na 1ª semifinal

O Sesi SP enfrenta Suzano nesta segunda-feira, 9 de outubro, no confronto de volta da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino. o jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Transmissão Sesi SP x Suzano vôlei masculino ao vivo

A partida entre Sesi SP e Suzano de vôlei masculino será transmitida de graça e ao vivo no Sportv 2, a partir das 18h30, horário de Brasília, para todo o país.

A semifinal é jogada em melhor de dois jogos, com Golden Set em caso de empate, isto é, um novo set jogado até 25 pontos. O time com a melhor campanha na fase classificatória ganha o direito de decidir a volta em casa, ou seja, o Guarulhos e Suzano vão decidir a semifinal em casa.

INFORMAÇÕES DO JOGO

Sesi SP x Suzano

Horário: 18h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2

Quem é o atual campeão paulista de vôlei?

Tricampeão paulista, o Campinas é o atual vencedor do estadual. Na final do ano passado, o elenco do interior venceu o Vôlei Guarulhos e conquistou o terceiro troféu para a sua estante, subindo um degrau na lista de maiores campeões do Paulista de Vôlei masculino.

Treze times já conquistaram a taça do Campeonato Paulista, onde o Suzano é o maior campeão de todos os tempos com 10 títulos, seguido do ADC Pirelli com sete troféus, e o Banespa e Taubaté com seis cada. A primeira edição do masculino foi disputada em 1955, com triunfo do CA Adamus, time que não existe mais.

A seguir, a lista completa de todos os ganhadores do Paulista de vôlei masculino.

EC União Suzano - 10 títulos

ADC Pirelli - 7 títulos

EC Banespa e Taubaté - 6 títulos

Paulistano - 5 títulos

SESI SP - 4 títulos

Campinas - 3 títulos

Santos FC, Telesp Clube e Pinheiros - 2 títulos

EC Santo André, São Paulo FC e Araçatuba - 1 título

