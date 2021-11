Superliga: assistir jogo de vôlei feminino Fluminense x Minas hoje (09/11)

Fluminense x Minas se enfrentam nesta terça-feira, 09/11, pela terceira rodada da Superliga de Vôlei Feminino de Clubes a partir das 19h (horário de Brasília) no Ginásio do Fluminense, no Rio de Janeiro. Acompanhe as informações e onde assistir ao jogo de vôlei feminino hoje.

Fluminense x Minas: onde assistir ao jogo da Superliga de vôlei feminino hoje?

A partida entre Fluminense e Minas na Superliga de Vôlei Feminino será transmitida às 19h, no Canal Vôlei Brasil no TVN Sports (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br) por assinatura em diferentes valores no site ou aplicativo para ter acesso às informações.

Data: 09 de novembro de 2021

Horário: 19h

TV: Sem transmissão

Onde assistir ao vivo: Canal Vôlei Brasil no TVN Sports no site (www.canalvoleibrasil.cbv.com.br)

Como vem as equipes para o jogo na Superliga?

Na fase classificatória, o time do Fluminense venceu uma partida e perdeu a outra, com 3 pontos, entre as duas rodadas na competição de vôlei. Por isso, tem que ganhar o jogo desta terça-feira se quiser continuar buscando a classificação para as quartas de final.

Enquanto isso, o time do Minas segue em primeiro lugar com 9 pontos na classificação da Superliga de vôlei feminino. Com um jogo a mais disputado na temporada, o elenco busca o quarto triunfo para continuar na liderança e ser o favorito para a próxima fase.

Classificação da Superliga de Clubes 2021

A primeira fase da Superliga é feita de pontos corridos, ou seja, é disputado em rodadas e apenas as oito primeiras seleções avançam para as quartas de final, enquanto os últimos serão rebaixados para a divisão inferior no ano que vem.

Confira a classificação completa e atualizada.