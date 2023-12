Superliga: onde vai passar Osasco x Flamengo vôlei feminino - 22/12

Para se despedir de 2023, o Osasco recebe o Sesc Flamengo nesta sexta-feira, 22 de dezembro, no Ginásio José Liberatti, pela sétima rodada da fase classificatória da Superliga de vôlei feminino. O jogo começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

A única forma de assistir é no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura. Nenhuma emissora com sinal aberto vai exibir o jogo nesta sexta-feira.Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão do Sportv via web ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Osasco x Flamengo vôlei feminino hoje

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Rodada: 7ª

Onde assistir: Sportv 2 e Globoplay

Flamengo pode assumir a liderança da Superliga

Terceiro lugar na tabela de classificação da Superliga, o Flamengo não assume a liderança se vencer o Osasco nesta sexta. Com 18 pontos, o clube carioca salta para 21, empata com o número de pontos e vitórias do Minas, mas está em desvantagem nos critérios de desempate.

De acordo com o regulamento da CBV, o primeiro critério é o número de vitórias. Depois os sets, pontos, confronto direto e por último sorteio. O Flamengo estará empatado no número de pontos e vitórias e, mesmo se garantir o mesmo número de vitórias em sets, perde para as mineiras nos pontos averages.

Com 18 pontos, o Flamengo venceu seis partidas e perdeu uma na fase classificatória.

Com todos os ingressos vendidos, o ginásio osasquense estará lotada para o clássico. Na Superliga da temporada passada, o elenco de Luizomar venceu os dois encontros na fase classificatória, com 3 sets a 2 no primeiro turno, no Rio de Janeiro, e vitória por 3 a 1, em São Paulo, no segundo turno.

A vitória nesta sexta-feira é importante para o Osasco porque o time tem a possibilidade de empatar no número de pontos com o Flamengo, por isso as osasquenses buscam uma vitória de três pontos e assim podendo desbanca-las do terceiro lugar.

O Osasco leva a melhor quando o assunto é recepção. De acordo com dados da CBV, Camila Brait e Maira somam 73% e 65% respectivamente de aproveitamento, participando do Top 5 de melhores atletas de suas posições na temporada.

Quando a Superliga volta em 2024?

Depois das férias de Natal, as equipes voltam a disputar a fase classificatória da Superliga feminina de vôlei em 04 de janeiro, quinta-feira, com o duelo entre Sesi Bauru e Brasília, às 21h, com transmissão do Sportv 2 ao vivo.

A Superliga tem uma pequena pausa em seu calendário para dar às atletas dias de folga durante as festividades de fim de ano, como o Natal e o Ano Novo. A fase classificatória só retorna em janeiro, com o primeiro encerrando em 13 de janeiro e o segundo turno iniciando em 17 de janeiro de 2024.

Disputada por 12 clubes, a primeira fase da Superliga feminina é jogada em 22 rodadas, divididas em turno e returno. Os times jogam entre si sendo 11 partidas em casa e 11 partidas fora, de acordo com o calendário da CBV.

Ao fim das rodadas, os oito melhores da classificação vão para as quartas de final, seguindo para a semifinal e a tão sonhada final.

Programação do último dia da Superliga em 2023

Além do clássico entre Osasco e Flamengo, o último dia da Superliga feminina em 2023 tem outros jogos na programação.

No masculino, a competição vai até sábado, 23 de dezembro, com cinco duelos no total.

SUPERLIGA DE VÔLEI FEMININO:

Maringá x Barueri

Horário: 19h30

Local: Ginásio Chico Neto

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Osasco x Flamengo

Horário: 21h

Local: Ginásio José Liberatti

Onde assistir: Sportv 2

SUPERLIGA DE VÔLEI MASCULINO:

Sesi SP x América MG

Data: sexta-feira, 22/12 às 16h

Local: Arena Paulo Skaf

Onde assistir: Sportv 2

Vôlei Renata x Joinville

Data: sexta-feira, 22/12 às 18h30

Local: Ginásio Taquaral

Onde assistir: Sportv 2

Suzano x Blumenau

Data: sexta-feira, 22/12 às 19h

Local: Arena Suzano

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sada Cruzeiro x Araguari

Data: sexta-feira, 22/12 às 20h

Local: Ginásio do Riacho

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Vôlei Guarulhos x Minas

Data: sábado, 23/12 às 18h30

Local: Ginásio da Ponte Grande

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

