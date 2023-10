Quem já está na final do Paulista de vôlei masculino em 2023

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vedacit Guarulhos está classificado para jogar a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Só falta definir quem será o outro finalista da temporada, que sairá do confronto entre Suzano ou Sesi SP, de Bauru. Veja as datas dos jogos que faltam e os horários.

Guarulhos na final do Paulista de vôlei masculino

Como o Suzano venceu o primeiro jogo e o Sesi SP, de Bauru, ganhou o outro, o terceiro confronto é decisivo e vai ser no domingo, 15 de outubro. O ganhador será o segundo finalista do Paulista de vôlei masculino e vai jogar contra Guarulhos.

Na outra semifinal, o Guarulhos venceu os dois jogos contra o Farma Conde São José e por isso só aguarda o resultado da outra chave. Depois de perder para o Campinas em 2021 e 2022, o time de Guarulhos vai disputar a terceira final seguida no estadual em busca do primeiro título.

A semifinal e a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino são disputadas em melhor de três jogos, isto é, há a oportunidade de desempate em uma nova partida. O time com a melhor campanha ganha o direito de jogar a decisão em sua casa.

SEMIFINAL (3º jogo):

Suzano x Sesi SP Vôlei

Data: domingo, 15/10 às 21h30

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI (jogo de ida):

Sesi SP ou Suzano x Vôlei Guarulhos

Data e horário: indisponível

Local: Arena Paulo Skaf ou Arena Suzano

Onde assistir: Sportv 2

FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI (jogo de volta):

Vôlei Guarulhos x Sesi SP ou Suzano

Data e horário: indisponível

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

Final do Paulista terá o recurso de vídeo

Conhecido como desafio, o pedido de revisão de um lance com o auxílio de imagens estará presente na semifinal e também nos jogos das finais do Campeonato Paulista de vôlei masculino este ano. A função é bastante parecida com o VAR do futebol, onde o árbitro responsável fica em uma cabine para observar todos os lances da partida e, em caso de faltas, ele comunica o juiz principal.

No caso do vôlei, o técnico de cada equipe tem direito a pedir até dois desafios em cada set, mas se o pedido altera a decisão do árbitro, o número de pedidos permanece intacto. O pedido acontece caso o treinador ache que a bola pegou ou não nas mãos dos jogadores do bloqueio, falta no saque e também se a bola caiu fora da quadra ou dentro. É o método de revisão para o árbitro dentro da quadra saber quem pontua.

Assim que o treinador do time pede o desafio, o juiz comunica o segundo árbitro que assiste o replay da jogada em diferentes ângulos e, aí, comunica o primeiro juiz sobre o lance. Mas, caso o árbitro tenha feito corretamente a leitura da jogada, aí o treinador que pediu o desafio só fica com um pedido ou nenhum.

Quem são os campeões do Campeonato Paulista masculino?

Ao todo, 12 clubes do Estado de São Paulo já levantaram a taça durante as diversas edições do Paulista de vôlei masculino, mas é o Suzano quem comanda a lista de maiores campeões da história. O primeiro título veio em 1992, quando derrotou o Palmeiras na final, clube extinto em 2003 no cenário nacional, enquanto os outros foram conquistados em 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2007, 2008.

O segundo maior vencedor é o Santo André, com seis conquistas. O Sesi, de Bauru, que está na corrida este ano, pode conquistar a quinta taça.

O Banespa, Taubaté, Telesp Clube e Santos FC não existem mais. O Vôlei Renata, por exemplo, conquistou dois dos seus três títulos como Campinas, até obter a nova parceria com a empresa do ramo alimentício Renata. Há também grandes times que nunca venceram, como é o caso do Guarulhos, Farma Conde São José e Atibaia.

Suzano - 10 títulos ADC Pirelli Santo André - 7 títulos Banespa e Taubaté - 6 títulos Paulistano - 5 títulos SESI SP - 4 títulos Vôlei Renata - 3 títulos Pinheiros, Telesp Clube e Santos FC - 2 títulos São Paulo FC e Araçatuba - 1 título

