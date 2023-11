Tabela da superliga de vôlei feminino 23/24 atualizada após 1ª rodada

Chegou ao fim a primeira rodada da Superliga de vôlei feminino, que ocorreu de 7 a 11 de novembro. A classificação trouxe movimentações entre as equipes, que se preparam para a segunda rodada de 14 a 16 de novembro. Enquanto isso, veja como está a classificação até aqui.

Acompanhe a tabela de jogos da Superliga de vôlei feminino

O Sesi Bauru, do treinador Marcos Miranda, é o atual líder da Superliga de vôlei feminino com quatro pontos. O elenco do interior paulista estreou com derrota para o Pinheiros, mas como venceu dois sets anotou um ponto, e venceu o Praia Clube em casa.

O Blumenau, equipe que não deve brigar pelo título, ocupa a segunda posição com três pontos, mesma pontuação de Praia Clube, Minas, Osasco e Fluminense. Com sete partidas realizadas incluindo alguns embates adiantados de futuras rodadas, a Superliga feminina mostra-se equilibrada.

Disputada por 12 equipes, a Superliga é dividida em quatro etapas: classificatória, quartas de final, semifinal e a final. A primeira fase traz os clubes femininos jogando entre si por 22 rodadas no sistema de pontos corridos, separados por turno e returno com 11 rodadas cada.

Os oito primeiros vão para as quartas de final, seguindo para a semifinal e a final, única etapa eliminatória jogada em partida única.

A seguir, acompanhe a classificação atualizada da Superliga de vôlei feminino.

Classificação da Superliga de vôlei feminino

1) Sesi Bauru - 4 pontos (uma vitória e uma derrota)

2) Blumenau - 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

3) Praia Clube - 3 pontos (uma vitória e uma derrota)

4) Minas - 3 pontos (uma vitória)

5) Osasco - 3 pontos (uma vitória)

6) Fluminense - 3 pontos (uma vitória)

7) Pinheiros - 2 pontos (uma vitória)

8) São Caetano - 0 pontos (duas derrotas)

9) Barueri - 0 pontos (uma derrota)

10) Brasília - 0 pontos (uma derrota)

11) Flamengo - 0 pontos (sem jogo)

12) Maringá - 0 pontos (sem jogo)

Quem são os favoritos na Superliga?

A Superliga de vôlei feminino começou em todo o vapor, e os favoritos ao troféu mais desejado da temporada são Praia Clube, de Uberlândia, Minas, de Belo Horizonte, Osasco, de São Paulo, e Flamengo, do Rio de Janeiro. Estas são as equipes que devem brigar pelo título nacional este ano.

Na temporada passada, o Praia Clube alcançou a final do torneio pelo quarto ano consecutivo. O elenco aplicou domínio total em cima do Minas para fechar a decisão em 3 sets a 0, sob o comando do técnico Paulo Coco. Esta é a segunda conquista do clube na história da Superliga.

Outro time que promete dar continuidade à sua hegemonia é o Minas. O time mineiro, participante das quatro últimas finais e campeão em três delas, vai brigar contra os participantes na etapa classificatória até alcançar o seu passaporte para as fases eliminatórias. Thaisa, Kisy, Pri Daroit e Carol Gataz são os destaques do elenco comandado por Nicola Negro.

O Osasco, campeão paulista na temporada, também deve brigar pelo troféu. Invicto há 13 partidas, o grupo promete dar trabalho para os adversários em quadra com Camila Brait, Tiffany e Fabiana, principalmente em casa, no Ginásio José Liberatti.

Outro clube que também vai brigar é o Flamengo, do treinador Bernardinho. Na temporada passada, o elenco alcançou a semifinal como em todos os anos, mas perdeu para o Praia Clube após disputar três partidas. O time do Flamengo é jovem, mas tem peças que vão surpreender o cenário nacional.

Como funciona a pontuação da Superliga de vôlei?

Sob o formato de pontos corridos, a pontuação da fase classificatória na Superliga segue o princípio da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, onde a vitória garante ao elenco três, dois ou um ponto na partida, dependendo do resultado.

Vencer os três sets e não perder nenhum em uma mesma partida dá ao time três pontos, conforme indica o regulamento da Superliga. Em caso de derrota em um set, o time ainda fatura a mesma pontuação, já que conseguiu manter a soberania em quadra.

A pontuação da Superliga funciona da seguinte maneira:

3x0 e 3x1 = três pontos

= três pontos 3x2 = dois pontos ao ganhador e um para o perdedor

Caso cada equipe vença dois sets cada, empate em 2 a 2 na partida, o tie-break entra em cena para definir o vencedor. Neste caso, o clube que garantir o placar em seu favor leva para casa dois pontos, enquanto o time perdedor fica com um.

As quartas de final, semifinal e a final são jogadas sob o sistema eliminatório, portanto não há pontuação.

