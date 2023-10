Classificação do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino na 5ª rodada

O torcedor brasileiro não tem um dia sem emoção durante a jornada da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Faltam apenas duas rodadas e a disputa pela vaga olímpica continua em todo o vapor, por isso veja como ficou a classificação após o jogo contra Cuba, na quinta rodada.

Confira a tabela de todos os jogos do Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada 2023

Qual a classificação do Brasil de vôlei masculino?

Com a vitória por 3x1 em cima da grandiosa Cuba, o Brasil sai da quarta e pula para a segunda posição do grupo A com 10 pontos, conquistados em triunfos contra Catar, República Tcheca, Ucrânia e Cuba e a derrota para a Alemanha. Se quiser carimbar o passaporte para as Olimpíadas a Seleção tem que ganhar os próximos dois jogos obrigatoriamente.

A Seleção da Alemanha mantém 100% de aproveitamento após vencer os quatro jogos que disputou, inclusive contra Brasil e Itália. Ao que tudo indica, os alemães devem avançar em primeiro lugar para as Olimpíadas de Paris.

A disputa será para a segunda vaga no grupo entre Itália, Brasil e Cuba. Tudo será decidido na última rodada, no próximo domingo, 8 de outubro, com os duelos entre Brasil e Itália às 10h, Irã e Cuba a partir das 13h30, Ucrânia e Alemanha às 17h, e República Tcheca e Catar às 20h30, horários de Brasília.

República Tcheca, Ucrânia, Irã e Catar não brigam mais por vagas no grupo.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO

1) Alemanha - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Brasil - 10 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

3) Itália - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) Cuba - 9 pontos (três vitórias e duas derrotas)

5) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Ucrânia - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

8) Catar - 0 pontos (quatro derrotas)

Como funciona a pontuação no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino é disputado em pontos corridos, ou seja, cada vez que a seleção vence uma partida ela fatura pontos e consequentemente consegue uma posição melhor na classificação do seu grupo. Os valores dos pontos são determinados pela Federação Internacional de Voleibol.

Para manter a igualdade e o equilíbrio, as competições nacionais, estaduais e internacionais seguem o mesmo sistema de pontuação. Se a equipe vence a partida por 3x0 ou 3x1 ela vai ganhar três pontos, além da possibilidade de conquistar um lugar melhor na tabela.

Mas, se o placar final fica em 3x2, aí dois pontos são distribuídos para o vencedor e um para o perdedor. Quem perde a partida leva um ponto de consolação porque conseguiu fechar dois sets e impor-se no combate, portanto de acordo com as regras da FIVB também tem direito ao ponto extra.

Próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Faltam dois jogos para a Seleção Brasileira fechar a sua participação no Pré-Olímpico de vôlei masculino, com todos os jogos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O time coleciona quatro vitórias e uma derrota. Se quiser carimbar o seu passaporte para Paris, terá que vencer os próximos dois jogos de qualquer modo.

Sábado, 07/10

Brasil x Irã - 10h

Maracanãzinho, do Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Domingo, 07/10

Brasil x Itália - 10h

Maracanãzinho, do Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

