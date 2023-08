Seleção Brasileira está no grupo D com Itália, México, Chile e Bélgica na primeira fase

Tabela de jogos do Brasil vôlei masculino no Mundial sub-19 em 2023

Vinte seleções disputam o Campeonato Mundial Sub-19 de vôlei masculino San Juan, na Argentina, incluindo a Seleção Brasileira que busca a oitava medalha da sua história. Confira a tabela de jogos do Brasil, como funciona o torneio e onde assistir a programação ao vivo.

Jogos do Brasil de vôlei masculino atualizado

O Brasil está no grupo D ao lado de Itália, México, Chile e Bélgica. Serão quatro rodadas entre a quarta-feira até o domingo, 06 de agosto. O elenco precisa ficar entre os quatro melhores da classificação.

A seleção busca a oitava medalha de ouro, enquanto tem uma de prata em seu histórico.

Brasil 3 x 0 México - 1ª rodada

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 17h

Local: San Juan, Argentina

Onde assistir: Youtube

Brasil x Bélgica - 2ª rodada

Data: sexta-feira, 04/08

Horário: 20h

Local: San Juan, Argentina

Onde assistir: Youtube

Brasil x Chile - 3ª rodada

Data: sábado, 05/08

Horário: 17h

Local: San Juan, Argentina

Onde assistir: Youtube

Brasil x Itália - 4ª rodada

Data: domingo, 06/08

Horário: 20h

Local: San Juan, Argentina

Onde assistir: Youtube

Quem são os jogadores do Brasil do vôlei masculino sub-19?

O técnico Luiz Carlos Kadylac convocou 12 atletas para representar o Brasil no Mundial de vôlei masculino na categoria este ano, com a média de altura de 1,94 m.

Antes da viagem para a Argentina, os jogadores disputaram amistosos e também blocos de treinamentos no Centro de Treinamento de Saquarema e na base europeia da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol.

Oposto: Bryan Lucas

Levantadores: João Felipe Galando e Marco Antônio Portilho

Centrais: Henrique de Paula, Matheus Dobkowski e Martos Neto

Ponteiros: Diogo dos Anjos, Felipe Parra, João Pedro Ávila, Thiago Vaccari e Vinícius Souza

Líbero: João Pedro Centola

Como funciona o Mundial sub-19?

O Mundial de vôlei masculino começa com a primeira fase onde 20 seleções dos mais diferentes continentes são divididos em quatro grupos de cinco cada. Eles jogam entre si por quatro rodadas em pontos corridos em San Juan, na Argentina, onde cada vitória garante pontos importantes na classificação.

Os quatro melhores de cada grupo vão para as oitavas de final, também em San Juan. Daí, começa a segunda fase do Mundial masculino na categoria sempre em partidas únicas e eliminatórias. O último classificado de cada grupo jogará playoffs para o 17º ao 20º lugar na tabela final.

Os 16 times vão para as oitavas de final seguindo o chaveamento olímpico: o primeiro do grupo A contra o quarto do grupo B e assim sucessivamente. Daí, os vencedores vão para s quartas de final, semifinal e a final, classificando-se do primeiro ao oitavo lugar enquanto os perdedores participam dos playoffs para as últimas posições, do 9 ao 16.

Confira os grupos do Mundial sub-19

GRUPO A: Argentina, Egito, Sérvia, Costa Rica e Estados Unidos

GRUPO B: França, Eslovênia, Bulgária, Japão e Índia

GRUPO C: Irã, Coreia do Sul, Colômbia, Porto Rico e Nigéria

GRUPO D: Brasil, Itália, México, Chile e Bélgica

Onde assistir o Mundial de vôlei masculino?

O Mundial sub-19 de vôlei masculino não tem transmissão na TV, mas o torcedor pode assistir de graça no canal Volleyball World no Youtube.

Diferente da Liga das Nações masculino e feminino, o Sportv não comprou os direitos do torneio de base e, por isso, só é possível acompanhar os jogos este ano pelo Youtube, plataforma de vídeos ao vivo. Não precisa ser inscrito no canal e nem pagar nada para ver, é só clicar na página e procurar qual jogo quer assistir.

Lembrando que não tem narração em português.

