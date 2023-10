Tabela do Pré-Olímpico de vôlei masculino: classificação na 4ª rodada

Brasil está no grupo A do Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

A quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino termina nesta quarta-feira, 4 de outubro, totalizando 12 partidas entre os três grupos. Já é quase metade do caminho, então veja como está a classificação atualizada e a tabela de jogos - incluindo do Brasil no Maracãnazinho.

Classificação grupo A no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O grupo A, com sede no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tem Brasil, Alemanha, Itália, Cuba, República Tcheca, Catar, Ucrânia e Irã. Com três rodadas já disputadas, a Itália mantém 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico de vôlei masculino com três vitórias. O elenco italiano venceu a Ucrânia por 3 sets a 0 na terceira rodada, equipe que sonha com a vaga mas não tem o favoritismo ao seu lado. O próximo desafio da Itália é contra a Alemanha, os dois destaques do grupo.

O Brasil vai enfrentar a Ucrânia na quarta rodada, enquanto Cuba vai jogar contra o Catar, outro oponente que não deve chegar longe.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

1) Itália - 9 pontos (três vitórias)

2) Alemanha - 6 pontos (duas vitórias)

3) Cuba - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4) Brasil - 5 pontos (duas vitórias)

5) Irã - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

6) Ucrânia - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

7) República Tcheca - 1 ponto (três derrotas)

8) Catar - 0 pontos (três derrotas)

Classificação do grupo B no Pré-Olímpico de vôlei

O grupo B, com sede em Tóquio, no Japão, tem Estados Unidos, Sérvia, Japão, Turquia, Egito, Finlândia, Eslovênia e Tunísia. Favorita para a vaga olímpica, a Seleção Americana de vôlei se mantém na liderança com 9 pontos, conquistados em três vitórias entre as rodadas já disputadas. Já a Eslovênia é uma ameaça para a equipe americana com a mesma pontuação.

Na quarta rodada, os americanos vão jogar contra a Tunísia, equipe que não vai brigar pela vaga enquanto a Eslovênia terá o Egito, time de campanha regular no Pré-Olímpico.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

1) Estados Unidos - 9 pontos (três vitórias)

2) Eslovênia - 9 pontos (três vitórias)

3) Sérvia - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4) Japão - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

5) Turquia - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

6) Egito - 2 pontos (uma vitória e duas derrotas)

7) Finlândia - 1 ponto (três derrotas)

8) Tunísia - 0 pontos (três derrotas)

Classificação do grupo C no Pré-Olímpico

O grupo C, disputado em Xi'an, na China, traz Polônia, Bélgica, Argentina, México, Canadá, Bulgária, China e Holanda. Campeão da Liga das Nações e Campeonato Europeu de vôlei masculino, a Polônia ocupa a liderança com 7 pontos em três vitórias na competição. A Bélgica tem a mesma pontuação, mas está em desvantagem no quesito vitórias em sets. Enquanto isso, Argentina e Canadá também são fortes oponentes pela vaga olímpica.

Na quarta rodada, a Polônia vai enfrentar o México, time que não vai brigar pela classificação.

GRUPO C DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

1) Polônia - 7 pontos (três vitórias)

2) Bélgica - 7 pontos (duas vitórias e uma derrota)

3) Argentina - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4) Canadá - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

5) Holanda - 4 pontos (uma vitória e duas derrotas)

6) China - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

7) Bulgária - 3 ponto (uma vitória e duas derrotas)

8) México - 0 pontos (três derrotas)

Tabela de jogos da quarta rodada de vôlei

A quarta rodada do Pré-Olímpico terá 12 partidas divididas em cada um dos três grupos em sua respectiva sede. O Brasil está no grupo A, e por isso vai disputar os sete jogos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com a presença da torcida.

JOGOS DA 4ª RODADA NO GRUPO A

Irã x República Tcheca - Quarta-feira, 04/10 às 10h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Itália x Alemanha - Quarta-feira, 04/10 às 13h30

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Cuba x Catar - Quarta-feira, 04/10 às 17h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Ucrânia - Quarta-feira, 04/10 às 20h30

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

JOGOS DA 4ª RODADA NO GRUPO B

Sérvia x Finlândia - Quarta-feira, 04/10 às 01h

Onde assistir: VB TV

Estados Unidos x Tunísia - Quarta-feira, 04/10 às 04h

Onde assistir: VB TV

Japão x Turquia - Quarta-feira, 04/10 às 07h25

Onde assistir: VB TV

JOGOS DA 4ª RODADA NO GRUPO C

Argentina x Bélgica - Quarta-feira, 04/10 às 02h

Onde assistir: VB TV

Polônia x México - Quarta-feira, 04/10 às 05h

Onde assistir: VB TV

China x Canadá - Quarta-feira, 04/10 às 08h30

Onde assistir: VB TV

