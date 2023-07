Tabela jogos Brasil vôlei feminino atualizada na Liga das Nações 2023 hoje

Brasil disputa as quartas de final da Liga das Nações. Foto: Reprodução Julio Cesar Guimarães/COB/Pixabay

A Seleção Brasileira vai disputar as quartas de final da Liga das Nações contra a China em busca da primeira medalha de ouro. Confira o desempenho do Brasil vôlei feminino e a tabela completa e atualizada de jogos na Liga das Nações em 2023.

Aproveite e confira como ficou a classificação da Liga das Nações vôlei feminino.

Tabela jogos Brasil vôlei feminino na Liga das Nações

O Brasil vôlei feminino jogou por três semanas. Agora, vai disputar as quartas de final na Liga das Nações.

Foram 12 jogos, quatro partidas em cada semana. Classificado para a segunda fase, tem que passar por outros dois jogos para chegar na final. Cada seleção passa por 15 confrontos até a medalha de ouro.

Confira a tabela de jogos do Brasil vôlei feminino no campeonato.

Primeira semana (Nagoya, no Japão)

Brasil 2 x 3 China – (23/25, 25/22, 20/25, 25/20 e 12/15)

Brasil 3 x 0 Holanda – (25/23, 25/23 e 25/21)

Brasil 3 x 1 República Dominicana – (27/25, 20/25, 25/21 e 27/25)

Brasil 3 x 0 Croácia – (26/24, 25/18 e 25/8).

Segunda semana (Brasília)

Brasil 3 x 0 Coréia do Sul – (31/29, 25/16 e 25/16)

Brasil 3 x 2 Sérvia – (23/25, 25/22, 21/25, 25/12 e 15/6)

Brasil 3 x 1 Alemanha – (25/22, 25/18, 22/25 e 25/17)

Brasil 0 x 3 Estados Unidos – (22/25, 19/25 e 22/25)

Terceira semana (Bangkok, na Tailândia)

Brasil 3 x 2 Itália – (26/28, 25/20, 19/25, 25/21 e 15/10)

Brasil 2 x 3 Canadá – (30/28, 22/25, 23/25, 25/21 e 15/17)

Brasil 0 x 3 Turquia – (22/25, 16/25 e 22/25)

Brasil 3 x 0 Tailândia – (25/20, 25/16 e 25/23)

Quartas de final:

Brasil x China

Quinta-feira, 13 de julho de 2023

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Local: Arlington, no Texas

Onde assistir: SporTV 2

Quem são as jogadoras do Brasil?

O treinador José Roberto Guimarães conta com as veteranas Thaisa, Natinha, Pri Daroit, Rosamaria, Macris e Gabi para as quartas de final da Liga das Nações. Cada uma das atletas se destacou a sua maneira.

Catorze jogadoras são convocadas para as etapas, possibilitando a troca de titulares e reservas durante o jogo. Carol Gattaz ficou fora, enquanto Ana Cristina se machucou e teve de deixar a competição de lado.

Levantadoras : Macris e Roberta

: Macris e Roberta Opostas : Lorrayna e Rosamaria

: Lorrayna e Rosamaria Ponteiras : Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit Centrais : Carol, Diana, Lorena e Thaisa

: Carol, Diana, Lorena e Thaisa Líberos: Natinha e Nyeme

Qual é o caminho do Brasil até a final?

Se vencer a China, o Brasil vôlei feminino vai pegar a Polônia ou a Alemanha na semifinal da Liga das Nações. O chaveamento olímpico definiu o caminho de cada seleção até a final.

Brasil, China, Polônia e Alemanha estão em um lado da chave. Do outro, Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália disputam entre si as quartas de final e a semifinal da Liga das Nações. O melhor de uma chave vai jogar contra o outro lado na final.

A semifinal está agendada para 15 de julho, sábado, e a final no domingo, 16.

SEMIFINAL:

Brasil ou China X Polônia ou Alemanha

Estados Unidos ou Japão X Turquia ou Itália

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 X Perdedor semifinal 2

FINAL:

Vencedor semifinal 1 X Vencedor semifinal 2

Como foi o Brasil na temporada passada?

O Brasil chegou perto de conquistar a sua primeira medalha de ouro no ano passado, mas perdeu a final para uma poderosa Itália de Egonu. O elenco também ficou em segundo lugar em 2019 e 2021 na Liga das Nações.

Com dez vitórias e duas derrotas, a Seleção Brasileira fechou a sua participação na primeira fase em segundo lugar com 29 pontos. Garantido nas quartas de final, venceu o Japão por 3 sets a 0.

Na semifinal, passou pela Sérvia em 3 a 1 e, na final perdeu para as italianas por 3 a 0 em Ankara, na Turquia.

