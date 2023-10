Tem Brasil hoje: tabela de jogos de vôlei para assistir sábado - 07/10

Com direito a muita festa da torcida verde e amarela no Maracanãzinho, o Brasil venceu a Cuba e agora está mais vivo do que nunca no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Neste sábado, 7 de outubro, o elenco volta para a quadra e vai enfrentar o Irã pela penúltima rodada em busca da vaga olímpica. Enquanto isso, o Mundial de Vôlei de Praia segue em todo o vapor.

Jogos de de vôlei sábado

A programação de vôlei neste sábado, 7 de outubro, vem com 12 embates da sexta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, que usará o formato de pontos corridos para saber quais os seis elencos que se classificam para as Olimpíadas de Paris.

O Brasil perdeu o primeiro set contra Cuba, mas conseguiu se impor no momento exato com Darlan em pontos de saque e ataque, Flávio no bloqueio e Lucarelli em momento confiante. O time brasileiro faturou os três pontos ao vencer os cubanos por 3 sets a 1, sob as parciais de 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20. O resultado deu o gás necessário para o Brasil no Pré-Olímpico.

Nas areias do México, o Mundial de Vôlei de Praia receberá 48 duplas de ambos os gêneros em busca da tão sonhada medalha de ouro. As brasileiras Duda e Ana Patrícia vão defender o título, enquanto os noruegueses Mol. A. e Sorum querem outra conquista.

Veja a seguir a programação completa de sábado.

Jogos do Pré-Olímpico masculino na 6ª rodada - (horários de Brasília)

Tunísia x Finlândia - 01h - VB TV

México x Bulgária - 02h - VB TV

Estados Unidos x Sérvia - 04h - VB TV

Polônia x Holanda - 05h - VB TV

Japão x Eslovênia - 07h25 - VB TV

China x Argentina - 08h30 - VB TV

Brasil x Irã - 10h - VB TV

Itália x Cuba - 13h30 - VB TV

Ucrânia x República Tcheca - 17h - VB TV

Alemanha x Catar - 20h30 - VB TV

Egito x Finlândia - 22h - VB TV

Bélgica x Bulgária - 23h - VB TV

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2023 - fase de grupos (horários de Brasília)

00:00 - Partain e Benesh x Peter e Hernan

Onde assistir: VB TV

00:00 - Crabb Tr. e Brunner x Popov e Reznik

Onde assistir: VB TV

00:00 - Perusic e Schweiner x Alayo e Diaz

Onde assistir: VB TV

00:00 - Vitor Felipe e Renato x Schachter e Dearing

Onde assistir: VB TV

12:00 - Placette e Richard x Ahtiainen e Lahti

Onde assistir: VB TV

12:00 - Gruszczynska e Wachowicz x Liliana e Paula

Onde assistir: VB TV

12:00 - Huberli e Brunner x Arina e Karelys

Onde assistir: VB TV

12:00 - Tina e Anastasija x Gallay e Pereyra

Onde assistir: VB TV

13:00 - Ana Patrícia e Duda x Rivas Zapata e Chris

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

13:00 - Hermannova e Stochlova x Erika e Michelle

Onde assistir: VB TV

13:00 - Stam e Schoon x Navas e Gonzalez

Onde assistir: VB TV

13:00 - Esmée e Zoé x Pavan e McBain

Onde assistir: VB TV

14:00 - Ehlers e Wickler x Aravena e Droguett

Onde assistir: VB TV

14:00 - Schalk e Bourne x Kantor e Zdybek

Onde assistir: VB TV

14:00 - Losiak e Bryl x Bassereau e Lyneel

Onde assistir: VB TV

14:00 - Ranghieri e Carambula x Seidl e Pristauz

Onde assistir: VB TV

15:00 - Brouwer e Meeuwsen x T. Pithak e T. Poravid

Onde assistir: VB TV

15:00 - Mol. A. e Sorum x Lupo e Rossi

Onde assistir: VB TV

15:00 - Krou e Gauthier-Rat x Peter e Hernan

Onde assistir: VB TV

15:00 - Horl e Horst x Mora e Lopez

Onde assistir: VB TV

17:30 - Andressa e Vitória x Paulikiene e Raupelyte

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

17:30 - Muller e Tillmann x Alix e Harward

Onde assistir: VB TV

17:30 - Tainá e Victoria x J. Dong e Wang

Onde assistir: VB TV

17:30 - Pedro Solberg e Guto x HA Likejiang e Wu Jiaxin

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

18:30 - Nuss e Kloth x Akiko e Yurika

Onde assistir: VB TV

18:30 - Mariafe e Clancy x Almanzar e Payano

Onde assistir: VB TV

18:30 - Gottardi e Menegatti x Quesada e Williams

Onde assistir: VB TV

18:30 - Scoles e Flint x Klinger D. e Klinger R.

Onde assistir: VB TV

19:30 - Melissa e Brandie x Yakki e Mahassine

Onde assistir: VB TV

19:30 - Immers e Van de Velde x Nicolaidis e Carracher

Onde assistir: VB TV

19:30 - Grimalt M. e Grimalt E. x Capogrosso N. e Capogrosso T.

Onde assistir: VB TV

19:30 - George e André x Popov e Reznik

Onde assistir: VB TV

22:00 - Hughes e Cheng x Ittlinger e Borges

Onde assistir: VB TV

22:00 - Carol e Barbara Seixas x Ishii Mizoe

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

22:00 - Ludwig e Lippmann x Bianchin e Scampoli

Onde assistir: VB TV

22:00 - Boermans e De Groot x Monjane e Ainadino e Martinho

Onde assistir: VB TV

23:00 - Agatha e Rebecca x Albarran e Vidaurrazaga

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

23:00 - Cannon e Kraft x Torres e Rivera

Onde assistir: VB TV

23:00 - Gutierrez e Flores x Naraphornrapat e Worapeerachayakorn

Onde assistir: VB TV

23:00 - Vergé-Dépré x Mader x Vanessa e Sinaportar

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 feminino

São Paulo FC x Vôlei Valinhos - 16h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 17 masculino

Esporte Clube Praia x Centro Olímpico - 10h - sem transmissão

Vôlei Renata x Vôlei Taubaté - 10h30 - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 21 feminino

Epson Barueri x Paineiras - 16h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista sub 19 masculino

Sesi SP x Vôlei Maua - 11h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Metropolitano sub 14 masculino:

Vôlei Taubaté x Centro Olímpico - 10h - sem transmissão

Como funciona o Mundial de Vôlei de Praia?

Ana Patrícia e Duda, Bárbara Seixas e Carol Solberg, Evandro e Arthur e Andressa e Vitória são alguns dos brasileiros que entrarão em cena no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Tlaxcala, no México. No total, 48 duplas em ambos os gêneros jogam o principal torneio da modalidade.

A fase classificatória é a primeira disputada no Mundial, onde as duplas são divididas em 12 grupos de quatro onde as equipes do mesmo grupo jogam contra as outras em turno único. Sob o sistema de pontos corridos, os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros vão para a fase eliminatória.

Os quatro melhores terceiros disputarão a repescagem em busca da vaga nas oitavas. Daí, começa realmente o mata-mata do Mundial, com as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Como assistir a plataforma VB TV?

A plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, a VB TV, disponibiliza aos assinantes a transmissão ao vivo de todos os jogos do Pré-Olímpico e também do Mundial de Vôlei de Praia. Por mês, o pacote Premium sai por R$ 25 e o Praia em R$ 20 com direito a entrevistas e quadros exclusivos.

O pay-per-view é compatível com aplicativo para celular, Android e iOS, Chromecast, tablet e smartv.

Passo 1: Procure o site www.vb.tv e, na tela inicial, você verá o anúncio dos dois pacotes à venda. Clique em 'Assine Agora' em qual preferir.

Passo 2: Faça o seu cadastro no site de maneira gratuita com email, dados pessoais e senha. Depois, finalize a compra da sua assinatura.

Passo 3: Retorne ao menu principal e procure pelo jogo que quer assistir ao vivo. A plataforma está disponível em todos os lugares do país.

Leia também:

Classificação do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino na 5ª rodada