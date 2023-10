Equipe do Brasil disputa o qualificatório no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra o Irã no sábado

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra o Irã no sábado

Após a gloriosa vitória em cima de Cuba, a Seleção Brasileira terá pouco tempo para descansar. O elenco volta para a quadra do Maracanãzinho no sábado, 7 de outubro, para enfrentar o Irã pela penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, às 10h (de Brasília). O Brasil precisa vencer todos os próximos jogos para se classificar.

Jogo do Brasil x Irã no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O do Brasil volta a jogar no sábado, 7 de outubro, contra Irã pela sexta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, direto do Maracanãzinho, às 10h, horário de Brasília. O Sportv 2, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, e o pay-per-view oficial VB TV vão transmitir o duelo ao vivo.

Para o jogo contra o Irã, o treinador Renan Dal Zotto deverá utilizar o mesmo sexteto da última partida, com Bruninho, Alan, Lucarelli, Lucão, Honorato e o líbero Thales. Jogadores como Darlan, Fernando Cachopa, Flávio e Lukas Bergmann deverão entrar em quadra ao longo da partida.

Para se classificar para no vôlei masculino das Olimpíadas de Paris, o Brasil precisa vencer todos os próximos confrontos e torcer por tropeço de Cuba e Itália.

Brasil x Irã - 6ª rodada

Data: sábado, 7 de outubro de 2023

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Maracanãzinho

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Classificação do Pré-Olímpico de vôlei masculino atualizada 2023

Qual é o último jogo do Brasil?

Após enfrentar Cuba e Irã, a Seleção Brasileira vai disputar o confronto direto pela sétima e última rodada do Pré-Olímpico com a Itália, favorita na classificação ao lado da Alemanha. O duelo está marcado para domingo, 8 de outubro, no Maracanãzinho, às 10h (horário de Brasília).

O Brasil terá que anotar os três pontos contra o Irã no dia anterior e também torcer por um tropeço de Cuba e da própria Itália. Assim, chega na última rodada para disputar o confronto direto e pode garantir a vaga sem maiores preocupações.

Se o Brasil perder para Irã, aí dificilmente consegue brigar pela vaga mesmo que as outras duas seleções percam também porque os brasileiros estão em desvantagem com relação aos pontos.

Brasil x Itália - 7ª rodada

Data: domingo, 8 de outubro de 2023

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Maracanãzinho

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Quando começa as Olimpíadas de Paris?

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris está agendada para 26 de julho de 2024. O Comitê Olímpico de Paris decidiu montar um espetáculo completamente diferente do que estamos acostumados a assistir de quatro em quatro anos.

A abertura não será em um ginásio, mas sim no rio Sena, localizado no coração da França entre as principais ruas e avenidas da capital francesa. O tradicional desfile de atletas será no rio, onde as delegações entrarão de barcos para acenar ao público presente e também aqueles que assistem de casa pela televisão. O desfile se encerrará após o percurso de 6km no Trocadero.

O vôlei masculino nas Olimpíadas será disputado por 12 seleções divididas em três grupos de quatro, onde jogam entre si por turno único. O primeiro e o segundo de cada chave, e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final, depois a semifinal, disputa pelo bronze e a final.

Leia também:

Darlan e Alan do vôlei são irmãos? Atletas estão na seleção brasileira