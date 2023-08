Tem jogo de vôlei feminino hoje? Programação de quarta-feira, 23/08

Mesmo com o Brasil campeão, o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino realizará dois confrontos nesta quarta-feira, 23 de agosto, válidos pela última rodada. Tem também na programação vôlei de praia e duelos em categorias de base, por isso saiba como assistir.

Programação de jogos de vôlei feminino hoje

Hoj, 23, tem diferentes partidas no vôlei feminino, incluindo o vôlei de praia, a Seleção Brasileira no Sul-Americano, o elenco de base no Mundial sub 21 e o Campeonato Europeu entre seleções para acomapnhar.

Para dar início na quarta-feira, a dupla Duda e Ana Patrícia disputa o Qualifying do Aberto no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia na manhã desta quarta-feira, em Salvador. Duda e Ana venceram seis etapas na temporada e agora buscam o título brasileiro.

No período da tarde, o Europeu entre seleções traz oito jogos na primeira fase. Mais tarde, à noite, o time principal do Brasil entra em quadra para jogar a última rodada contra a Colômbia no Sul-Americano e, no mesmo horário, o grupo brasileiro disputa a segunda fase do Mundial sub 21.

Acompanhe a programação desta quarta-feira a seguir.

Sul-Americano de Vôlei Feminino:

Peru x Chile - 18h - Sportv 2

Brasil x Colômbia - 20h30 - Sortv 2

Mundial Vôlei Feminino sub 21:

República Dominicana x Tunísia - 14h - Youtube da FIVB

Polônia x Argentina - 14h - Youtube da FIVB

Holanda x Cuba - 17h - Youtube da FIVB

Egito x Tailândia - 17h - Youtube da FIVB

Itália x Brasil - 20h - Youtube da FIVB

China x Sérvia - 20h - Youtube da FIVB

Turquia x Estados Unidos - 23h - Youtube da FIVB

Japão x México - 23h - Youtube da FIVB

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Etapa de Salvador Qualifying do Aberto – 8h às 18h20

Campeonato Europeu de Vôlei feminino:

Finlândia x Holanda - 11h - EuroVolleyTV

Ucrânia x Eslovênia - 12h - EuroVolleyTV

Grécia x Turquia - 12h - Youtube da EuroVolley

Suíça x Bulgária - 13h - EuroVolleyTV

Estônia x Espanha - 14h - EuroVolleyTV

Hungria x Sérvia - 15h - EuroVolleyTV

Suécia x Azerbaijão - 15h - Youtube da EuroVolley

Itália x Croácia - 16h - EuroVolleyTV

Quando vai começar o Pré-Olímpico?

O Campeonato Pré-Olímpico de vôlei feminino começa em 16 de setembro, com o Brasil em quadra disputando a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Organizado pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, o torneio é a maneira de qualificação que as seleções tem para brigarem por vagas até as Olimpíadas.

As 24 seleções femininas são divididas em três grupos de oito cada com países diferentes: o grupo A vai ser disputado na China, o grupo B no Japão e o C na Polônia. O Brasil está no grupo B com Japão, Bulgária, Bélgica, Turquia, Porto Rico, Argentina e Peru.

Serão sete rodadas em pontos corridos, onde as seleções se enfrentam em turno único. A Seleção Brasileira joga no sábado, 16 de setembro, contra a Argentina, às 04h, horário de Brasília. Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino completa aqui.

Os dois melhores de cada grupo vão direto para as Olimpíadas de Paris. Os demais classificados se classificam através de suas posições no Ranking da FIVB.

