Pré-Olímpico de Vôlei Feminino 2023: horário e onde assistir a Brasil x Argentina sábado

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreia no Pré-Olímpico neste sábado, 16 de setembro, e será em um clássico contra a Argentina - válido pela primeira rodada do grupo B. O jogo vai ser na madrugada, às 04h (de Brasília), e terá transmissão para o Brasil na TV aberta e fechada.

Jogo do Brasil de Vôlei Feminino no Pré-Olímpico

A estreia do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino neste sábado será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, a partir das 03h55 (horário de Brasília), com narração de Everaldo Marques e análises de Fabí Alvim e Nalbert para todo o país.

Já o Sportv 2, canal pago, vai exibir a partida de vôlei com Jader Rocha e os comentários de Marco Freitas.

A VB TV, plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, exibe a partida no site www.volleyballworld.tv ou aplicativo com exclusividade para assinantes em tempo real.

TV aberta: Globo para todos os estados do Brasil

TV paga: Sportv 2 em operadoras de TV por assinatura

Online: retransmissão no GE e Globoplay, e plataforma de streaming VB TV para assinantes

Elenco completo do Brasil no Pré-Olímpico

A central Lorena foi cortada pelo técnico José Roberto Guimarães na madrugada de quinta-feira, já que o torneio qualificatório só permite a inscrição de 14 jogadoras. Com o corte, o elenco do Brasil está definido.

A lista é a mesma da Liga das Nações e do Sul-Americano, com Rosamaria, Kisy, Natinha, Thaisa, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit. Macris pediu dispensa médica enquanto Lorrayna Marys, Claudinha, Edinara, Maira, Helena, Valquíria, Jussara, Laís e Lelê também foram cortadas do grupo antes da viagem para Tóquio.

A escalação na estreia contra a Argentina será divulgada apenas no momento da partida

Levantadoras:

Roberta e Naiane

Opostas:

Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras:

Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais:

Carol, Diana e Thaisa

Líberos:

Natinha e Nyeme

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil está no grupo B, com sede em Tóquio, com as seleções de Argentina, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico e Peru. São 24 seleções separadas por três chaves de oito equipes cada, onde ao fim da etapa as duas melhores classificadas garantem a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Sábado, 16/09:

Brasil x Argentina às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Domingo, 17/09:

Brasil x Peru às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Terça-feira, 19/09:

x Bulgária às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Quarta-feira, 20/09:

Brasil x Porto Rico às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sexta-feira, 22/09:

Brasil x Turquia às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 23/09:

Brasil x Bélgica às 04h

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Domingo, 24/09:

Japão x Brasil às 07h30

Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Quando foi conquistado o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino brasileiro?

O primeiro ouro olímpico do Brasil no vôlei feminino foi conquistado em 2008, em Pequim, na China. Contra os Estados Unidos na final em 23 de agosto, as brasileiras derrotaram as americanas por 3 sets a 1, com parciais de 15-25, 25-18, 13-25 e 21-25.

Sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil fechou a sua participação na fase de grupos em primeiro lugar, com 10 pontos em cinco vitórias contra Itália, Rússia, Sérvia, Cazaquistão e Argélia. Passou pelo Japão nas quartas de final e a China na semifinal, carimbando o passaporte para a final contra as americanas.

Estavam em quadra pela Seleção Feminina as atletas Walewska Oliveira, Carol Albuquerque, Marianne Steinbrecher, Paula Pequeno, Thaisa Menezes, Helia Souza, Valeska Menezes, Fabiana Claudino, Welissa Gonzaga, Jaqueline Carvalho, Fabiana de Oliveira e Sheila Castro.

A Seleção Brasileira também conta com uma medalha de ouro em 2012, de Londres, prata em Tóquio, em 2020, e duas de bronze em Atlanta, 1996, e Sydney, em 2000.

