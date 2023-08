Tem jogo de vôlei hoje? Agenda de domingo e onde assistir - 27/08

A Seleção Brasileira disputa a segunda rodada do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino neste domingo, 27 de agosto, contra o Chile. A programação também tem confrontos de vôlei de quadra e campeonatos europeus, agora saiba como assistir os jogos ao vivo.

Confira também a tabela de jogos do Sul-Americano 2023 vôlei masculino

Programação de vôlei neste domingo

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em quadra hoje, 27, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano diante do Chile. A programação também traz disputas de torneios internacionais no feminino e o vôlei de praia.

É decisão no Circuito Brasileiro em Salvador, com as duplas Duda eAna Patrícia, Taiana e Hegê e Tainá contra Vic na etapa brasileira. As finais e a briga pelo bronze serão realizadas neste domingo, pela manhã.

No Campeonato Europeu de vôlei feminino, quatro partidas das oitavas de final vão ocorrer hoje, enquanto o Sul-Americano sub 17 masculino apresenta a última rodada.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Finais - 08h30 às 11h - Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Disputas pelo bronze do Top 12 - 08h30 às 11h - Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino

Chile x Argentina - 16h - Sem transmissão

Colômbia x Brasil - 18h30 - Sportv 2

Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei masculino

Peru x Chile - 14h - Youtube TV Aguari

Argentina x Brasil - 16h - Youtube TV Aguari

Campeonato Europeu de Vôlei Feminino

Turquia x Bélgica - 12h - EuroVolley TV

Holanda x Suíça - 13h - EuroVolley TV

Polônia x Alemanha - 15h - EuroVolley TV

Bulgária x Eslováquia - 16h - EuroVolley TV

Campeonato Paulista de Vôlei Masculino

Vôlei Guarulhos x Araçatuba - 18h - Sem transmissão

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

Depois de conquistar a medalha de ouro no Sul-Americano, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar em 16 de setembro, contra a Argentina, em Tóquio, no Japão, pela primeira rodada do Pré-Olímpico para Paris.

É a primeira vez que o elenco de José Roberto Guimarães retorna para o país depois de perder para os Estados Unidos e conquistar a medalha de prata. O time vai disputar o qualificatório da FIVB para brigar pela vaga direta até os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

São 24 seleções divididas por três grupos de oito, onde os integrantes jogam por sete rodadas em turno único, ou seja, se enfrentam apenas uma vez. Os dois melhores da classificação vão para os Jogos Olímpicos da França.

