Tem jogo de vôlei hoje? Programação de domingo ao vivo - 29/10

Hoje tem a estreia do Campeonato Mineiro de vôlei feminino para fechar o fim de semana com chave de ouro. Com homenagem à Walewska Oliveira, quatro equipes entram em quadra neste domingo, 29 de outubro, pela fase classificatória. Tem também duelos nas categorias de base e no Campeonato Italiano.

Agenda de jogos de vôlei no domingo

Não tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino no Pan-Americano de Santiago, mas a programação deste domingo está recheada com confrontos importantes no cenário estadual, nacional e internacional, além das categorias de base.

Em Minas Gerais, o Campeonato Mineiro Feminino leva o nome de Walewska Oliveira, ex-atleta de vôlei do Praia Clube e medalhista olímpica com o Brasil, que morreu em 21 de setembro deste ano. Minas e o Praia de Uberlândia vão jogar hoje, com transmissão ao vivo na internet.

A fase classificatória do Campeonato Italiano de vôlei feminino e masculino continua em todo o vapor com a presença de atletas brasileiros como Lucarelli.

A seguir, confira a programação completa dos jogos de hoje.

Jogos do Campeonato Mineiro feminino - fase classificatória

Praia Clube x Brasília Vôlei - 17:00

Onde assistir: Youtube do Minas Tênis Clube

Minas x Mackenzie - 19:00

Onde assistir: Youtube do Minas Tênis Clube

Jogos do Campeonato Italiano feminino - fase classificatória

Savino Del Bene Scandicci x Trasportipesanti Casalmaggiore - 13:00

Onde assistir: VB TV

Megabox Ond Savio Vallefoglia x Pinerolo - 13:00

Onde assistir: VB TV

Trentino x II Bisonte Firenze - 13:00

Onde assistir: VB TV

Volley Busto Arsizio x Igor Gorgonzola Novara - 14:30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Italiano masculino - fase classificatória

Pallavolo Padova x Cucine Lube Civitanova - 11:00

Onde assistir: VB TV

Allianz Milano x Bluenergy Piacenza - 12:30

Onde assistir: VB TV

Vero Volley Monza x Vim Perugia - 15:30

Onde assistir: VB TV

Catania x Cisterna Volley - 17:00

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista feminino sub 19

Fupes x ADC Bradesco - 14:00

Onde assistir: sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista feminino sub 21

Pinheiros x Farma Conde São José - 14:00

Onde assistir: Youtube @ClubePinheiros

Como funciona o Campeonato Mineiro feminino?

O Campeonato Mineiro de vôlei feminino Walewska Oliveira, organizado pela Federação Mineira de Voleibol, é o torneio que antecede a Superliga na temporada. Além do Minas e Praia Clube de Uberlândia, também disputam o estadual as equipes de Brasília e Mackenzie.

Diferente do masculino, o feminino é jogado em quadrangular entre os quatro times, sob o sistema de pontos corridos, em turno único. Conforme o portal GE, as equipes jogam entre si apenas uma vez, e o time que obter mais pontos após os desafios será o campeão.

Isso significa que não há fase classificatória ou final, isto é, são três rodadas entre si onde somente o primeiro colocado é que vai brigar pela medalha de ouro. O Mackenzie, por incrível que pareça, é o maior vencedor com 15 títulos, seguido do Minas com oito e Praia com oito também.

Quando o Brasil de vôlei masculino estreia no Pan?

Sob o comando de Giuliano Ribas, auxiliar técnico de Renan Dal Zotto no Pré-Olímpico, a equipe brasileira de vôlei masculino estreia na próxima segunda-feira, 30 de outubro, contra a Colômbia, às 10h30, horário de Brasília. Os canais CazéTV e Time Brasil no Youtube vão exibir de graça a partida.

O Brasil está no grupo A com Colômbia, México e Cuba, enquanto o grupo B traz Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana. As equipes jogam entre si por três rodadas, turno único, onde o líder da chave vai para a semifinal e o segundo e terceiro para as quartas de final.

O elenco masculino venceu o Pan em 1963, 1983, 2007 e 2011 e agora busca a quinta medalha de ouro. Com Darlan no elenco, é favorito ao lugar mais alto do pódio.

Veja a seguir os três jogos do Brasil no Pan, de acordo com a página oficial dos Jogos Pan-Americanos.

Segunda-feira, 30/10 - Brasil x Colômbia (1ª rodada)

Horário: 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Terça-feira, 31/10 - Brasil x México (2ª rodada)

Horário: 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Quarta-feira, 01/11 - Brasil x Cuba (3ª rodada)

Horário: 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Leia também:

Saiba qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino