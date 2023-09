Tem jogo de vôlei hoje? Programação de sábado ao vivo - 02/09/23

A primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei segue em todo o vapor com duelos acirrados e a classificação entre as equipes completamente embolada. Neste sábado, 02 de setembro, a programação traz jogos do Paulista e também do Europeu de vôlei, por isso veja o horário e onde assistir.

Programação dos jogos de vôlei hoje

Hoje não tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino, mas tem embates do Campeonato Paulista e do Europeu vôlei masculino. O time do Brasil só joga em setembro, no Pré-Olímpico em busca da desejada vaga para Paris de 2024.

O Campeonato Europeu e o Paulista masculino seguem na primeira fase, enquanto Rio de Janeiro receberá a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A seguir, a programação deste sábado, 02 de setembro.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

1ª etapa Miguel Pereira RJ - 09h - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Paulista de vôlei masculino

Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos - 18h - sem transmissão

Farma Conde São José x Sesi SP - 20h - Youtube

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Eslovênia x Espanha - 11h30 - EuroVolley TV

Turquia x Grécia - 11h30 - EuroVolley TV

Holanda x República Tcheca - 12h - EuroVolley TV

Israel x França - 14h30 - Youtube EuroVolley

Bulgária x Ucrânia - 14h30 - EuroVolley TV

Macedônia x Montenegro - 15h - EuroVolley TV

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei masculino?

Depois de perder o título do Sul-Americano pela primeira vez em 34 anos, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar em 30 de setembro, sábado, contra o Catar, pela primeira rodada do Campeonato Pré-Olímpico, o qualificatório das Olimpíadas de Paris.

O jogo vai ser no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e começa às 10h, horário de Brasília. O Brasil está no grupo A da competição ao lado do Catar, Itália, Cuba, Irã, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca. O time enfrentará todas as seleções em turno único e pontos corridos.

Para carimbar o passaporte para as Olimpíadas de Paris de 2024, o Brasil de Renan Dal Zotto precisa terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação do seu grupo, por isso cada vitória é importante em quadra.

Próximo jogo da seleção feminina

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreia no Pré-Olímpico em 16 de setembro, contra a Argentina, pela primeira rodada da competição. O duelo vai ser em Tóquio, no Japão, a partir das 04h, horário de Brasília, com transmissão do Sportv ao vivo.

O Brasil está no grupo B do Pré-Olímpico, portanto vai enfrentar a Argentina, Japão, Turquia, Bulgária, Bélgica, Peru e Porto Rico. São sete rodadas em turno único, onde as seleções se enfrentam apenas uma vez na competição valendo pontos. Os dois primeiros na classificação faturam a vaga para as Olimpíadas de Paris de 2024.

No total, 24 seleções estão separadas em três grupos de oito. Os dois melhores de cada grupo ganham a vaga para os Jogos Olímpicos, enquanto a França já está garantida e as outras cinco vagas serão definidas pelo Ranking da FIVB.

