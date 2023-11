Tem jogo de vôlei hoje? Próximos jogos da Superliga - 08/11

Após a vibrante estreia do atual campeão Praia Clube e do tradicional Pinheiros, as equipes ganham um dia de folga nesta quarta-feira, 08 de novembro, porque não tem jogo de vôlei hoje. Saiba quais são os próximos confrontos da primeira rodada da Superliga feminina e como assistir ao vivo.

Confira a tabela de todos os jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Qual é o próximo jogo da Superliga de vôlei?

Hoje não tem jogo da Superliga de vôlei feminino, mas o torneio retoma a sua programação na quinta-feira, 09 de novembro, com dois embates na primeira rodada da fase classificatória. A Superliga é disputada por 12 equipes das mais diferentes regiões do país em duas etapas: a classificatória sob o sistema de pontos corridos e a eliminatória.

O duelo entre Brasília e Osasco, às 17h, no SESC Taguatinga, em Brasília, abre a rodada na quinta. Mais tarde, às 19h, horário de Brasília, o Itambé Minas estreia na Superliga contra o Blumenau, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O elenco mineiro conquistou recentemente o título da Supercopa do Brasil contra o Praia.

Na última terça-feira, 07, o Praia Clube passou por cima do São Caetano ao fechar os três sets consecutivos. Já o Pinheiros virou o jogo contra o Sesi Bauru e garantiu a sua primeira vitória na Superliga.

Confira todos os jogos da primeira rodada na Superliga de vôlei feminino, conforme o calendário da CBV.

PRIMEIRA RODADA:

Praia Clube 3 x 0 São Caetano (25/19, 25/17 e 25/19)

Horário: Terça-feira, 07/11 às 18h30

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv 2

Pinheiros 3 x 2 Sesi Vôlei Bauru (27/25, 20/25, 21/25, 25/19 e 16/14)

Horário: Terça-feira, 07/11 às 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Brasília x Osasco

Horário: Quinta-feira, 09/11 às 17h

Local: SESC Taguatinga, em Brasília

Onde assistir: Sportv 2

Minas x Blumenau

Horário: Quinta-feira, 09/11 às 19h

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Barueri x Fluminense

Horário: Sábado, 11/11 às 18h

Local: Ginásio José Correa, em Barueri

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

SESC Flamengo x Vôlei Maringá

Data: Segunda-feira, 04/12 às 21h

Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Como funciona a Superliga feminina?

Depois dos estaduais, a Superliga de vôlei feminino e masculino tem início. É o campeonato mais importante do calendário nacional onde as principais equipes do país tem a oportunidade de conquistar o título e, consequentemente, brigar na Supercopa e até no Mundial de Clubes.

Primeiro, é necessário entender que a Superliga é disputada em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na classificatória, as equipes jogam entre si por turno e returno entre 22 rodadas, 11 em cada, sob o sistema de pontos corridos. Em caso de vitória por 3x0 ou 3x1, o clube fatura três pontos, mas se o placar terminar 3x2 aí o ganhador leva dois pontos e o perdedor um.

Este ano, estão na briga pelo título as equipes de Praia Clube, Osasco, Minas, Flamengo, Fluminense, Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Maringá, Brasília Vôlei, São Caetano e Blumenau. O Praia, de Uberlândia, é o atual campeão nacional.

Ao fim das rodadas, os oito melhores da classificação avançam para a etapa eliminatória. É aí que começa a decisão em torno da taça na temporada. Através do cruzamento olímpico, onde o primeiro joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente, os confrontos das quartas de final são formados.

As quartas de final acontecem em melhor de três jogos, assim como a semifinal. Os vencedores vão para a final, onde jogarão em partida única em ginásio determinado pela CBV.

Quando começa a Superliga masculina de vôlei?

Enquanto o naipe feminino já começou, a Superliga de vôlei masculino tem início na sexta-feira, 10 de novembro, com a partida entre Minas e Joinville, às 19h, horário de Brasília, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela sexta rodada da fase classificatória.

O duelo colocará frente a frente grandes atletas do cenário nacional. Pelo Joinville o destaque é Honorato, ponteiro recém-contratado que fez boa temporada no Pré-Olímpico e Pan-Americano, ajudando o Brasil a conquistar a vaga olímpica e a medalha de ouro respectivamente.

No Minas estão o líbero Maique, o ponteiro Bryan Lucas, o central Isac, que já representou a Seleção Brasileira, e o norte-americano Austin, que joga como central.

Assim como no feminino, no masculino também são 12 equipes na disputa. Todos os jogos da Superliga de vôlei masculino serão transmitidos no Sportv 2, disponível em operadoras de TV paga, e no Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV e a plataforma NSports.

Equipes que jogarão a Superliga masculina este ano:

Sada Cruzeiro

Vôlei Guarulhos

Minas

Vôlei Renata

Farma Conde São José

SESI SP

Suzano

Blumenau

Araguari

Montes Claros

Joinville

Monte Carmelo

