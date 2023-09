Tem jogo de vôlei masculino hoje: onde assistir ao vivo na terça - 05/09

Enquanto a Seleção Brasileira de vôlei masculino e feminino se prepara para disputar o Pré-Olímpico, campeonatos estaduais, nacionais e internacionais continuam na programação da temporada. Veja a agenda desta terça-feira, 05 de setembro, e como assistir ao vivo.

Tem jogos de vôlei hoje?

Hoje tem jogões de vôlei no Campeonato Europeu masculino, que segue na primeira fase, onde os classificados avançam para as oitavas de final. São oito jogos na programação desta terça-feira, com transmissão ao vivo.

Enquanto isso, o elenco brasileiro de vôlei feminino e masculino só volta a jogar no fim de setembro, durante o Pré-Olímpico, em busca de vagas nas Olimpíadas de Paris de 2024.

Jogos de vôlei do Campeonato Europeu de vôlei masculino

Grécia x França - 11h - EuroVolleyTV

Espanha x Ucrânia - 11h30 - EuroVolleyTV

Macedônia do Norte x Holanda - 12h - Youtube EuroVolley

Bélgica x Estônia - 13h - EuroVolleyTV

Turquia x Israel - 14h - Youtube EuroVolley

Eslovênia x Bulgária - 14h30 - EuroVolleyTV

Polônia x Dinamarca - 15h - EuroVolleyTV

Alemanha x Sérvia - 16h - EuroVolleyTV

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino com a Seleção Brasileira começa em 16 de setembro, com 24 seleções na disputa pelas seis vagas para as Olimpíadas de Paris de 2024. Os elencos são divididos em três grupos de oito onde jogam em diferentes países por sete rodadas, ou seja, se enfrentam em turno único.

Cada vitória e até mesmo a derrota dão pontos para as seleções no Pré-Olímpico, onde ao fim das sete rodadas os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris, com início marcado para julho do ano que vem.

O Brasil comandado por José Roberto Guimarães está no grupo B com Japão, Argentina, Turquia, Peru, Porto Rico, Bélgica e Bulgária.

A estreia da seleção brasileira contra a Argentina será dia 16 de setembro, às 04h (de Brasília). O Sportv vai transmitir todos os jogos no país na TV paga.

Data do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Após a derrota na final do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino para a Argentina, o Brasil volta a jogar em 30 de setembro, às 10h (de Brasília) contra o Catar. A partida é pela primeira rodada do Pré-Olímpico, qualificatório que dá vagas para seis seleções até as Olimpíadas de Paris no ano que vem.

O sistema de disputas é o mesmo do feminino, onde 24 seleções - incluindo o Brasil - são divididas em três grupos de oito em diferentes sedes. O Brasil está no grupo A, jogando no Rio de Janeiro, com Catar, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca.

Os elencos se enfrentam uma vez por sete rodadas, onde cada vitória dá pontos na classificação. Os dois melhores vão para os Jogos Olímpicos, enquanto as outras cinco vagas serão decididas pelo ranking da FIVB. O Sportv também vai exibir os jogos no Brasil ao vivo.

