Tem jogo de vôlei masculino hoje? Programação da reta final (16/7)

O Brasil vai disputar as quartas de final contra a Polônia na Liga das Nações de vôlei masculino. Mas qual é a programação neste domingo, 16 de julho? Confira quais são os jogos e como assistir.

Programação de jogos de vôlei masculino no sábado

O vôlei masculino volta a ser disputado somente na próxima semana, a partir do dia 19, com as quartas de final. Porém, a Liga das Nações de vôlei feminino realiza hoje, 16, a disputa pela medalha de bronze e ouro do torneio.

Veja a programação atualizada deste domingo na categoria feminina.

Terceiro lugar

Polônia ou China x Estados Unidos ou Turquia

Domingo, 16/07 às 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Final

Polônia ou China x Estados Unidos ou Turquia

Domingo, 16/07 às 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Quartas de final da Liga das Nações masculina

A competição masculina de vôlei retorna na semana que vem, entre a quarta e a quinta-feira, 19 e 20 de julho, com os quatro jogos das quartas de final da Liga das Nações.

O Brasil terminou em sexto lugar e, por isso, vai disputar a segunda fase contra a Polônia, a terceira melhor campanha da fase preliminar. Os brasileiros contam com oito vitórias e quatro derrotas, enquanto os poloneses somam dez triunfos e dois jogos perdidos.

Confira a programação do vôlei masculino.

Quarta-feira, 19/07 - EUA x França | Liga das Nações

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 19/07 - Itália x Argentina | Liga das Nações

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 20/07 - Japão x Eslovênia | Liga das Nações

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 20/07 - Polônia x Brasil | Liga das Nações

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Quem foi o último campeão mundial de vôlei masculino?

A Seleção da França foi campeã da Liga das Nações de vôlei masculino na temporada passada. O elenco superou os Estados Unidos e conquistou a sua primeira medalha de ouro no torneio.

Na primeira fase, a equipe venceu a Itália, Sérvia, Canadá, China, Holanda, Japão, Alemanha, Brasil e Austrália, enquanto perdeu para Argentina, Polônia e Estados Unidos. Na classificação geral terminou em quarto lugar com 28 pontos em nove vitórias e três derrotas.

Nas quartas de final superou o Japão por 3 x 0 e, na semifinal, ganhou da Itália em 3 x 0. Na final, os franceses superaram os americanos por 3 x 2, em Bologna, na Itália. Os Estados Unidos herdaram a prata e a Polônia com o bronze.

