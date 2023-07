Tem jogo de vôlei feminino hoje: programação atualizada sábado, 15/07

As semifinais vão começar na Liga das Nações de vôlei feminino. Com o Brasil eliminado, quatro seleções vão brigar pelas duas vagas na final. Então confira a programação neste sábado, 15 de julho, e saiba como assistir os jogo de vôlei ao vivo.

Programação de jogos de vôlei feminino no sábado

A boa notícia para a torcia é que hoje tem dois jogos de vôlei feminino na Liga das Nações. Neste sábado, Polônia, Estados Unidos, China e Turquia entram em quadra para disputar a semifinal.

O Brasil foi eliminado pela China e, por isso, não joga mais o torneio. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam a quarta medalha de ouro enquanto as outras três querem o título inédito.

Confira os jogos do vôlei feminino de sábado:

Polônia x China - 18h

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV Estados Unidos x Turquia - 21h30

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Quando é o próximo jogo do Brasil feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar em 16 de setembro, sábado, contra a Argentina pela primeira rodada do Pré-Olímpico para os Jogos de Paris. Os embates serão realizados em Tóquio, no Japão.

O Brasil está no grupo B com Japão, anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Porto Rico e Peru. O elenco brasileiro entra como favorito, mas pode ter problemas contra a Turquia e o Japão. O treinador José Roberto Guimarães vai divulgar a sua lista de jogadoras semanas antes.

O torneio qualificatório olímpico funciona com três edições, no masculino e feminino. É classificatório e não tem etapa eliminatória, onde os dois melhores de cada grupo vão direto para as Olimpíadas de Paris de 2024.

Quando é a final da Liga das Nações?

A final da Liga das Nações de vôlei feminino vai ser no domingo, 16 de julho, no College Park Center, em Arlington, nos Estados Unidos. Os dois finalistas disputarão partida única, onde o ganhador sobe no lugar mais alto do pódio.

O College Park Center está localizado na Universidade do Texas em Arlington, nos Estados Unidos, com capacidade para receber 7 mil torcedores. É uma arena multifuncional, ou seja, recebe também jogos de basquete do colégio, exposições, shows e atividades comunitárias.

Na temporada passada, a final entre Itália e Brasil aconteceu em Ankara, na Turquia, com a vitória inédita das italianas.

