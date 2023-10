Tem jogo do Brasil? Tabela atualizada de jogos de vôlei hoje (6/10)

O Brasil tem confronto importante no Pré-Olímpico de vôlei masculino nesta sexta-feira, 6 de outubro, contra Cuba que está em segundo lugar na classificação do grupo A. Enquanto isso, o Campeonato Paulista masculino tem a última decisão das quartas de final, por isso veja a programação completa.

Programação de jogos de vôlei nesta sexta

A programação de jogos de vôlei nesta sexta-feira traz 12 partidas na quinta rodada, incluindo o desafio entre a Seleção Brasileira e Cuba, além do jogo entre a Alemanha e a República Tcheca. O Brasil mantém a calculadora ao lado para somar cada ponto seu e dos adversários.

No Campeonato Mineiro, Sada Cruzeiro e Minas jogam em casa. No Paulista, o embate entre Sesi São Paulo e Atibaia definirá a semifinal da temporada com transmissão ao vivo.

Confira a programação completa nesta sexta.

Jogos do Pré-Olímpico masculino na 5ª rodada

Tunísia 2 x 3 Egito

EUA 3 x 1 Eslovênia

Japão 3 x 0 Sérvia

México 0 x 3 Bélgica

Polônia 3 x 1 Argentina

China x Holanda - 08h30 - VB TV

Brasil x Cuba - 10h - Sportv 2 e VB TV

Itália x Irã - 13h30 - Sportv 2 e VB TV

Ucrânia x Catar - 17h - Sportv 2 e VB TV

Alemanha x República Tcheca - 20h30 - Sportv 2 e VB TV

Turquia x Egito - 22h - VB TV

Canadá x Bélgica - 23h - Sportv 2 e VB TV

Jogos no Campeonato Paulista masculino - quartas de final

Sesi SP x Climed/Atibaia - 19h - Youtube

Jogos no Campeonato Mineiro masculino

Minas x Monte Carmelo - 19h - sem transmissão

Sada Cruzeiro x Araguari - 20h - Youtube

Jogos no Mundial de vôlei de praia:

Mol A e Sorum x Monjane e Ainadino Martinho - 17h30 - VB TV

Áhman e Hellvig x Leon e Marcos - 17h30 - VB TV

Hodges e Schubert x Pedrosa e Campos - 17h30 - VB TV

Ranghieri e Carambulla x Mora e Lopez - 17h30 - VB TV

Boermans e De Groot x Lupo e Rossi - 18h30 - VB TV

Krou e Gauthier-Rat x Mol H. e Berntsen - 18h30 - VB TV

George e André x Evans e Budinger - 18h30 - VB TV

Horl e Horst x Seidl e Pristauz - 18h30 - VB TV

Agatha e Rebecca x Ittinger e Borger - 19h30 - Sportv 3 e VB TV

Carol e Barbara x Bianchin e Scampoli - 19h30 - VB TV

Ludwig e Lippmann x Ishii e Mizoe - 19h30 - VB TV

Cannon e Kraft x Álvarez e Moreno - 19h30 - VB TV

Hughes e Cheng x Albarran e Vidaurrazaga - 22h - VB TV

Xue e Xia x Torres e Rivera - 22h - VB TV

Cottafava e Nicolai x Barajas e Cruz - 22h - VB TV

Herrera e Gavira x McHugh e Burnett - 22h - VB TV

Gutierrez e Flores x Vanessa Sinaportar - 23h - VB TV

Vergé-Dépré e Mader x Naraphornrapat e Worapeerachayakorn - 23h - VB TV

Evandro e Arthur x Galingo e Guerra - 23h - Sportv 3 e VB TV

Sarabia e Virgen x Abicha e El Azhari - 23h - VB TV

Classificação do Pré-Olímpico de vôlei masculino atualizada 2023

Quais são as duplas brasileiras no Mundial de Vôlei de Praia?

A Copa do Mundo do Vôlei de Praia começa nesta sexta-feira, em Tlaxcala, no México. O Brasil será representado por nove duplas: Duda e Ana Patrícia, Vitor Felipe e Renato, André e George, Bárbara Seixas e Carol Solberg, Andressa e Vitória, Tainá e Vic, Ágatha e Rebecca, Evandro e Arthur e Pedro Solberg e Guto.

Além da briga pela medalha de ouro, prata e bronze na competição mais importante da temporada, também é possível garantir o Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. As vagas olímpicas serão preenchidas pelas duas mais bem classificadas duplas no ranking olímpico.

O Mundial de Vôlei de Praia é dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória. São 48 duplas de cada gênero divididas em 12 grupos de quatro que jogam em turno único entre si, onde os dois melhores classificados de cada chave e os quatro melhores terceiros vão direto para o mata-mata.

Enquanto isso, os outros oito terceiros jogam a repescagem na Copa do Mundo. Daí, jogam as oitavas de final, quartas, semifinal e a final, além da disputa pelo bronze.

