Tem jogos de vôlei hoje? Programação da terça-feira, 10/10

O Pré-Olímpico acabou, mas a programação de jogos de vôlei em quadra e na praia continua em todo o vapor na temporada. Nesta terça-feira, 10 de outubro, o Mundial de Vôlei de Praia começa com a repescagem com a participação de duplas brasileiras.

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei masculina e feminina não entra em quadra hoje, mas tem jogos do Mundial de Vôlei de Praia entre as principais duplas do momento na modalidade. O torneio é disputado no México, na cidade de Tlaxcala, e terá início nos próximas dias na fase eliminatória.

Pela manhã desta terça-feira, Tainá e Victória perderam para a dupla alemã Muller e Tillmann e estão eliminadas do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, enquanto Agatha e Rebecca passaram por Hughes e Cheng, norte-americanas na repescagem. Agora, vão disputar a segunda fase até alcançarem as etapas seguintes em busca da medalha de ouro.

Enquanto isso, jogos do Campeonato Mineiro e Paulista masculino serão retomados na quarta-feira.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - repescagem

Dong e Wang 2 x 0 Alix e Harward

Muller e Tillmann 2 x 1 Tainá e Victoriaf

Xue e Xia 0 x 2 Cannon e Kraft

Hughes e Cheng 0 x 2 Agatha e Rebecca

Nicolaidis e Carracher x Kantor e Zdybek - 16h - Sportv 2 e VB TV

Grimalt M. e Grimalt E. x Peter e Hernan - 16h - Sportv 2 e VB TV

McHugh e Burnett x Pedrosa e Campos - 17h - Sportv 2 e VB TV

Evans e Budinger x Sarabia e Virgen - 17h - Sportv 2 e VB TV

Erika e Michelle x Ahtiainen e Lahti - 18h - Sportv 2 e VB TV

Pavan e McBain x Ariana e Karelys - 18h - Sportv 2 e VB TV

Klinger D. e Klinger R. x Gutierrez e Flores - 19h - Sportv 2 e VB TV

Paulikiene e Raupelyte x Ishii e Mizoe - 19h - Sportv 2 e VB TV

Jogos do Campeonato Masculino sub 14

Vôlei Maua x Farma Conde - 19h - sem transmissão

Centro Olímpico x São Caetano - 19h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Feminino sub 15

Santo André x Ypiranga - 17h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Feminino sub 19

Barueri x Franca - 18h30 - sem transmissão

Com a desqualificação do Araçatuba na primeira fase, o Campeonato Paulista de vôlei masculino teve que alterar o seu sistema de disputa drasticamente. Com sete equipes, o primeiro colocado na classificação garantiu a vaga automática na semifinal, enquanto os outros seis seguiram para as quartas de final - ou playoffs.

As quartas de final seguiram o chaveamento olímpico, onde o 2º enfrentou o 7º e assim sucessivamente. Enquanto o Guarulhos assegurou a sua vaga na semi, o Sesi SP, Suzano e Farma Conde venceram os dois jogos das quartas de final. Daí, a semifinal tem início entre as quatro equipes.

A diferença da semifinal para as quartas no Campeonato Paulista masculino é que os confrontos são realizados em melhor de três jogos, com o terceiro apenas se necessário para desempatar. Daí, os vencedores avançam para a final onde também acontece em melhor de três partidas.

A final do Paulista ainda não tem data marcada.

Como assinar a plataforma VB TV?

Quem não tem a televisão paga em casa mas quer acompanhar os principais torneios de vôlei, como o Mundial de Vôlei de Praia, tem a opção de assinar o pay-per-view da federação VB TV, disponível em todo o Brasil. Dá para assistir pelo computador e até no aplicativo pelo celular.

Por mês, é preciso desembolsar R$ 20 para pagar o pacote Praia, com acesso à todos os jogos do Mundial, além de reprises de outros embates e entrevistas exclusivas.

Passo 1: Acesse www.vb.tv ou baixe o aplicativo da VB TV, escolha o pacote Premium ou Praia, a depender do seu desejo e faça gratuitamente o seu cadastro no site.

Passo 2: Complete o cadastro com email, nome, senha e informações pessoais para finalizar o pagamento. Assim que finalizar, dê ok.

Passo 3: Retorne ao menu principal e escolha qual partida quer assistir ao vivo.

