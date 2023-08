Tem jogos de vôlei hoje? Programação de quinta-feira, 31/08

O Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino terminou com o título da Argentina em cima do Brasil, mas a programação continua nesta quinta-feira, 31 de agosto, com torneios nacionais e internacionais. Confira quais são os confrontos e como assistir ao vivo.

Veja o resultado Brasil x Argentina no Sul-Americano

Programação de vôlei na quinta-feira

Hoje não tem jogo do Brasil de vôlei feminino e masculino, mas tem outros embates para acompanhar em diferentes competições, como o Campeonato Europeu e o Paulista Feminino. No Europeu de vôlei masculino, oito jogos serão disputados no período da tarde. Mais tarde, o clássico entre Osasco e Pinheiros vai ocorrer no Paulista de vôlei feminino.

A Seleção Brasileira só volta a jogar em setembro, no Pré-Olímpico para Paris.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

França x Portugal - 11h - EuroVolleyTV

Ucrânia x Croácia - 11h30 - EuroVolleyTV

Montenegro x Holanda - 12h - EuroVolleyTV

Sérvia x Bélgica - 13h - EuroVolleyTV

Romênia x Israel - 14h - EuroVolleyTV

Finlândia x Bulgária - 14h30 - EuroVolleyTV

Polônia x República Tcheca - 15h - EuroVolleyTV

Estônia x Itália - 16h - EuroVolleyTV

Campeonato Paulista de vôlei feminino

Pinheiros x Osasco - 20h - Sportv 2

Quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

Campeã do Sul-Americano, a Seleção Brasileira feminina volta a jogar em 16 de setembro deste ano, contra a Argentina, pela primeira rodada do Pré-Olímpico para Paris em 2024. O confronto será em Tóquio, no Japão, com início às 04h, horário de Brasília.

Já o Brasil de vôlei masculino, vice-campeão do Sul-Americano, vai entrar em quadra em 30 de setembro, contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico para Paris. O jogo vai ser no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a partir das 10h, horário de Brasília. Os ingressos ainda não estão à venda.

O Pré-Olímpico é o qualificatório para Paris 2024, a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Para as doze seleções alcançarem a disputa nas Olimpíadas, tanto no feminino como no masculino, elas precisam passar pelo Pré-Olímpico. O torneio reúne 24 seleções divididas em três grupos de oito, onde disputam em turno único sete rodadas em pontos corridos.

Ao fim da sétima rodada entre os dois gêneros, os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas. O restante das vagas são decididas através do ranking da FIVB.

