Tem jogos de vôlei hoje? Programação de segunda-feira, 25/09

O Pré-Olímpico de vôlei feminino terminou e o Brasil se classificou para as Olimpíadas de Paris, com início em julho do ano que vem. Os campeonatos de base, nacionais e internacionais continuam, mas tem jogos nesta segunda-feira, 25 de setembro? Veja a programação.

Agenda de jogos de vôlei na segunda-feira

Hoje tem confronto no Paulista sub 19 entre Vinhedo e Praia Grande, nas oitavas de final. Como o Pré-Olímpico acabou, o elenco feminino do Brasil só volta a jogar no ano que vem, enquanto o masculino se prepara para oo próximo fim de semana, no Rio de Janeiro.

O Campeonato Paulista de vôlei feminino realizará as segundas partidas da semifinal a partir da quinta-feira, enquanto o masculino também retoma no fim de semana. O Mineiro traz duelos na quarta-feira, entre as seis equipes que o jogam.

A seguir, a agenda desta segunda-feira.

Campeonato Paulista sub 19 de vôlei feminino:

Vinhedo x Praia Grande - 16h - Youtube

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei masculino?

A Seleção Brasileira se prepara para estrear no Pré-Olímpico de vôlei masculino no próximo domingo, 30 de setembro, contra o Catar no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O jogo começa às 10h, horário de Brasília, e será transmitido no canal Sportv 2 e o pay-per-view da federação VB TV ao vivo.

O Brasil está no grupo A, com sede no Rio de Janeiro, ao lado de Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia. Os elencos jogam entre si em turno único, ou seja, enfrentam os outros adversários apenas uma vez.

Os dois primeiros da classificação avançam para as Olimpíadas de Paris, enquanto as outras cinco vagas - com exceção da França, que já está garantida - serão decididas através do ranking mundial de vôlei masculino.

Quem disputa as oitavas de final do Paulista sub 19?

Além do Vinhedo e Praia Grande, também disputam as oitavas de final do Campeonato Paulista as equipes de Paulistano, Pinheiros, Jundiaí, SESI SP, Franca, Epson Barueri, São Paulo FC, Fupes, São Bernardo, ADC Bradesco, Farma Conde, São Caetano, Paineiras e Vôlei Valinhos.

Diferente do estadual da divisão especial, as oitavas de final das categorias de base é disputado em melhor de três jogos, onde quem vencer dois avança para a próxima fase, as quartas de final, sob o mesmo sistema.

A semifinal e a final também são jogadas em melhor de três jogos onde brigam pelo título de melhor equipe das categorias de base do estado.

Não há nenhum canal de transmissão na TV ou internet, são os próprios clubes que exibem os jogos ao vivo e de graça pelo Youtube ou nas redes sociais.

