Seleção Brasileira vai jogar o Pré-Olímpico no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho

Que dia tem jogo do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico 2023

Com o feminino já classificado, é a vez da Seleção Brasileira de vôlei masculino disputar o Pré-Olímpico em busca da vaga olímpica para os Jogos de Paris. O elenco estreia no próximo sábado, 30 de setembro, no Rio de Janeiro, em duelo da primeira rodada da competição.

Estreia do Brasil masculino no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, vai receber a estreia da Seleção de vôlei masculino do Brasil no próximo sábado, 30 de setembro, às 10h (de Brasília) pela primeira rodada do Pré-Olímpico, contra o Catar. O canal Sportv 2 e o pay-per-view da federação VB TV vão transmitir ao vivo para todo o país.

O Brasil está no grupo A ao lado de Catar, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca, Cuba, Itália e Irã. Os elencos se enfrentam em turno único, isto é, apenas uma vez entre sete rodadas com pontos distribuídos para cada vitória. Ao fim das rodadas, os dois melhores classificados avançam para as Olimpíadas de Paris.

A Seleção é favorita ao lado da Itália, mas se não conseguir a vaga poderá se classificar pelo ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB.

Brasil x Catar - 1ª rodada

Sábado, 30/09 às 10h (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Domingo, 01/10 às 10h (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03/10 às 20h30 (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10 às 20h30 (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sexta-feira, 06/10 às 10h (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Irã - 6ª rodada

Sábado, 07/10 às 10h (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Itália - 7ª rodada

Domingo, 08/10 às 10h (Sportv 2 e VBTV)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Como funciona o Pré-Olímpico?

Com exceção da França, que se classifica automaticamente por ser anfitriã do evento, o Pré-Olímpico de vôlei masculino é o torneio qualificatório que as seleções precisam jogar para alcançarem a vaga para as Olimpíadas de Paris, com início marcado para 26 de julho de 2024.

No Pré-Olímpico, 24 equipes são divididas em três grupos de oito cada onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória dá pontos para as seleções na disputa em classificação.

Ao fim das rodadas, os dois melhores classificados na tabela avançam para as Olimpíadas de Paris. As outras cinco vagas serão decididas através de ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

GRUPO A: Brasil, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia

GRUPO B: Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Tunísia, Turquia e Estados Unidos

GRUPO C: Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Holanda, México e Polônia

Convocados do Brasil para o Pré-Olímpico

Como manda o regulamento da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, o treinador Renan Dal Zotto terá no Rio de Janeiro 14 jogadores à sua disposição no Pré-Olímpico de vôlei masculino. O capitão Bruninho vai jogar com Lucão, Flávio, Fernando Cachopa, Maique, Thales e Alan.

Já Leal está fora do Pré-Olímpico por problemas de saúde, enquanto Felipe Roque pediu dispensa para a Confederação Brasileira de Voleibol e também não vai jogar. Enquanto isso, alguns atletas foram cortados pelo treinador já que o regulamento só aceita 14 atletas.

Confira a lista do treinador para o Pré-Olímpico.

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flavio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales

