Tem vôlei feminino hoje? Quem joga nesta sexta na Liga das Nações (30/6)

A terceira semana da Liga das Nações de vôlei feminino continua nesta sexta-feira, 30 de junho. Além do Brasil, outras treze equipes entram em quadra pela vaga na próxima etapa. Saiba quais são os jogos de vôlei feminino hoje e como assistir.

Quais são os jogos de vôlei feminino hoje?

Tem sete jogos de vôlei feminino hoje na Liga das Nações nesta sexta-feira, no período da madrugada, manhã e a noite, válidos pela terceira rodada da fase classificatória. Confira a agenda desta sexta.

Bulgária x Polônia - sem transmissão

Sexta-feira, 30/06 às 00h (Horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

Canadá x Itália - sem transmissão

Sexta-feira, 30/06 às 3h (horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Alemanha x Sérvia - sem transmissão

Sexta-feira, 30/06 às 3h30 (horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

China x República Dominicana - SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 7h (horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

Holanda x Japão - sem transmissão

Sexta-feira, 30/06 às 7h (horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Turquia - SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Sérvia x República Dominicana - SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 22h30 (horário de Brasília)

Suwon, na Coreia do Sul

Aproveite e confira a classificação Liga das Nações 2023

Como assistir Brasil x Turquia na Liga das Nações?

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil contra a Turquia de vôlei feminino no SporTV 2 ao vivo, às 10h30, horário de Brasília, em qualquer estado do país.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação. Dá para ligar em todo o Brasil.

Quem tem a opção 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir na plataforma de streaming. Acesse o aplicativo ou o site www.globoplay.globo.com e acompanhe em qualquer aparelho com acesso à internet.

Data da fase eliminatória da Liga das Nações

Assim que a terceira semana acabar, a Liga das Nações de vôlei feminino dará início à fase eliminatória. As quartas de final, semifinal e a final são disputadas em partida única, ou seja, quem vence segue na competição e quem perde está fora.

As quartas de final estão marcadas para os dias 12 e 13 de julho, com quatro jogos em Arlington, no Texas, no College Park Center, Estados Unidos. Depois, a disputa chega nas semifinais - marcadas para 15 de julho.

A final e a disputa pelo terceiro lugar da Liga, onde os perdedores das semifinais brigam pelo bronze, vão acontecer no domingo, 16 de julho de 2023, também no Texas.

