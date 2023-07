Tem vôlei masculino hoje? Tabela de jogos do Brasil Liga das Nações (01/07)

A Liga das Nações continua em todo o vapor, com o Brasil de vôlei masculino entre os favoritos da competição, e o próximo jogo já tem data marcada. Confira a programação, como assistir e todos os horários dos confrontos na terceira rodada.

Tem jogo de vôlei masculino hoje?

Hoje não tem jogo de vôlei masculino na Liga das Nações. Os jogos só retornam na terça-feira, dia 4, e com a seleção brasileira em quadra. Confira a tabela atualizada do Brasil:

Brasil x Itália - SporTV 2

Terça-feira, 04/07 às 04h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Brasil x Holanda - SporTV 2

Quinta-feira, 06/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Brasil x Polônia - SporTV 2

Sexta-feira, 07/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Brasil x China - SporTV 2

Sábado, 08/07 às 00h (horário de Brasília)

Pasay City, nas Filipinas

Fase final - Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - 23 de julho às 15h (Horário de Brasília) - SporTV 2

Como está o Brasil de vôlei masculino Liga das Nações?

O desempenho da Seleção masculina de vôlei na segunda semana foi exemplar. O time de Renan Dal Zotto estreou com vitória diante da Bulgária, mas perdeu para o Japão na sequência. No sábado e domingo venceu a Eslovênia e a França, atual campeã com folga.

O time masculino do Brasil subiu para a terceira posição com seis vitórias e 19 pontos, encaminhando a vaga para as quartas de final. O próximo jogo de vôlei da Seleção está marcado para terça-feira, contra a Itália, às 4h, horário de Brasília pela terceira e última semana da Liga das Nações.

A Itália é uma forte competidora, não tanto quanto no feminino. É o sétimo colocado com cinco vitórias e 15 pontos.

O pontapé nas quartas de final será dado em 19 e 20 de julho, a semifinal em 22 e a final em 23 do mesmo mês.

História da Liga das Nações

Desde a introdução da Liga das Nações de Voleibol (VNL) em 2018, a Rússia venceu as duas primeiras edições depois de derrotar a França e os Estados Unidos na final.

Em 2020, o torneio não aconteceu devido à pandemia de COVID-19, e quando foi retomado em 2021, Brasil e França garantiram os dois últimos títulos.

Aqui está um resumo de medalhas da competição masculina:

1) Rússia: 2 ouros

2) França: 1 ouro, 1 prata, 1 bronze

3) Brasil: 1 ouro

4) Estados Unidos: 2 pratas, 1 bronze

5) Polônia: 1 prata, 2 bronzes

