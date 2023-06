Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será contra a Tailândia

O brasileiro esperava tranquilidade, mas a reta final da Liga das Nações de vôlei feminino não será bem assim. Vindo de duas derrotas, contra o Canadá e Turquia, a Seleção Brasileira terá o seu último desafio na fase classificatória contra a anfitriã Tailândia. Confira o próximo jogo do Brasil vôlei feminino e conheça mais sobre a adversária.

Domingo é o último dia na fase classificatória da Liga das Nações de vôlei feminino. Assim que o último confronto terminar, o torcedor saberá quem são os sete classificados para as quartas de final. É por isso que o Brasil busca uma bom lugar na classificação.

Confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações vôlei feminino aqui.

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino será domingo

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra a Tailândia no domingo, 02 de julho, às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok. O confronto é válido pela última rodada classificatória da Liga das Nações. Mesmo jogando em casa, é a Seleção Brasileira que é favorita no desafio.

A Tailândia faz uma campanha bem abaixo do esperado. Ocupa a 13ª posição com oito pontos, somando duas vitórias contra Canadá e Coreia do Sul, mas derrota para Itália, Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Sérvia, Croácia, Holanda e Turquia.

O elenco tailandês feminino disputou as cinco edições da Liga das Nações, mas nunca foi campeão. Em 2018, 2019 e 2021 não passou da primeira fase. Em 2022 teve a sua melhor campanha ao alcançar as quartas de final, mas perdeu para a Turquia em 3 sets a 1.

O time feminino da Tailândia não tem grandes conquistas em seu plantel. Em 2012 ficou em quarto lugar no Mundial, enquanto em 2016 venceu a prata no Masters de Montreux, torneio internacional de voleibol feminino. As cores do grupo são azul, vermelho e branco, as cores da bandeira. O treinador é Danai Sriwacharamaytakul.

Na Liga das Nações de 2023, o time da Tailândia é composto pelas líberos Pannoy Piyanut e Supattra; atacantes Wipawee, Sutadta, Ajcharaporn e Chatchu-On; levantadoras: Pornpun, Soraya; Bloqueadoras: Thatdao, Hattaya, Tichakorn e Jarasporn; Oposto: Pimpichaya e Thanacha.

Qual é a situação do Brasil na Liga das Nações?

A Seleção Brasileira já disputou duas semanas de confrontos, agora está na terceira e última. Venceu a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Itália, mas perdeu para a China, Canadá. Estados Unidos e Turquia.

Com sete vitórias e 21 pontos, ocupa a quarta posição da classificação geral. Sob o comando do treinador José Roberto Guimarães, o time brasileiro busca a primeira medalha de ouro na Liga das Nações.

O jogo contra a Tailândia é o último da fase classificatória. O elenco está praticamente classificado, mas precisa vencer as anfitriãs para carimbar o seu passaporte até as quartas de final.

TERCEIRA SEMANA DO BRASIL NA LIGA DAS NAÇÕES:

Brasil 3 x 2 Itália

Quarta-feira, 28/06

Brasil 2 x 3 Canadá

Quinta-feira, 29/06

Brasil 0 x 3 Turquia

Sexta-feira, 30/06

Brasil x Tailândia

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

O que é a Liga das Nações?

A Liga das Nações é o principal torneio de vôlei feminino do calendário, com seleções que são filiadas a Federação Internacional de Voleibol, principal responsável pelo esporte.

Dezesseis seleções dos mais diferentes continentes jogam o torneio todos os anos. A primeira fase é dividida em três semanas: cada equipe joga quatro vezes em cada semana, onde a vitória vale até 2 pontos. Em cada rodada, a classificação sofre alterações.

Assim que o último jogo da terceira semana termina, começa o mata-mata. Os sete primeiros da classificação vão para as quartas de final, depois a semifinal, disputa pela medalha de bronze e a final.

Esta é a quinta edição da Liga das Nações. Os Estados Unidos ganharam em 2018, 2019 e 2021, enquanto a Itália faturou o ouro em 2022, com Brasil vice em 2019, 2021 e 2022.

