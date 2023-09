Walewska venceu as Olimpíadas de 2008 em Pequim com o Brasil - Foto: Reprodução/Instagram @walewska.oliveira

Veja as homenagens de atletas e clubes a Walewska do vôlei

A notícia da morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira aos 43 anos pegou a todos de surpresa. Nas redes sociais, atletas que compartilharam a quadra com a campeã olímpica prestaram homenagens ao seu legado, assim como os clubes que ex-jogadora atuou.

Ex-companheiras de Seleção Brasileira e clubes que Walewska jogou no Brasil e também em outros países prestaram homenagens a medalhista olímpica. O Praia Clube, principal clube da carreira da atleta mineira, publicou um texto sobre a carreira de Walewska.

Após se aposentar, o time de Uberlândia aposentou a camisa número 1, já que a central vestiu esse número durante toda a sua jornada. No texto, o clube fala sobre o momento difícil de se despedir de uma das maiores jogadoras da sua história.

Já a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, também prestou sua homenagem para a campeã olímpica. Em nota, a entidade mostrou a solidariedade com a família e amigos da ídola do vôlei brasileiro, relembrando a história da atleta.

Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora. pic.twitter.com/JlWBQSGVhc — CBV (@volei) September 22, 2023

Já Sheilla Castro, companheira de Walewska na Seleção Brasileira de vôlei, também deixou a sua homenagem. Sheilla publicou fotos com a ex-atleta em quadra e também no lançamento do livro de Walewska em Belo Horizonte.

Tandara Caixeta foi outra jogadora que também deixou a sua homenagem nas redes sociais para Walewska, indicando que foi uma das atletas que mais a ajudou e influenciou positivamente em sua carreira.

O Vôlei Futuro, time que Walewska defendeu em 2011, também prestou a sua homenagem. No mesmo ano, a atleta foi fundamental para a conquista do título paulista.

Thaisa, bicampeã olímpica e que jogou com Walewska em Pequim, também publicou a sua mensagem para a ex-companheira após a triste notícia. Thaisa disputa o Pré-Olímpico em Tóquio, em Pequim.

Legado de Walewska no vôlei

Além da medalha de ouro em Pequim, nas Olimpíadas de 2008, Walewska também participou da conquista do bronze em nos Jogos de Sydney, em 2000, com a Seleção Brasileira. Em Atenas, no ano de 2004, ela também foi convocada.

No Brasil, Walewska possui títulos importantes como a Superliga com o Praia Clube, o Campeonato Mineiro e também a Supercopa do Brasil. De acordo com a Rádio Itatiaia, Walewska conquistou 12 títulos em toda a sua carreira no vôlei brasileiro.

A primeira conquista veio em 1999, jogando no Rexona Ades, do Rio de Janeiro, na Superliga Feminina. Mais tarde, em 2018, venceu o segundo título do torneio com a equipe mineira até decidir se aposentar. Ela também venceu torneios fora do Brasil, como a Champions League de vôlei feminina.

Ela se aposentou ano passado.