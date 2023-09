Brasil de vôlei feminino entra na reta final Pré-Olímpico; veja jogos

Time do Brasil busca a vaga nas Olimpíadas de Paris no ano que vem

A partir de sexta-feira, 22 de setembro, a Seleção Brasileira entra na reta final do Pré-Olímpico de vôlei feminino com os últimos três confrontos no qualificatório em busca da vaga olímpica. Veja o calendário e as datas de cada um dos jogos.

Confira a classificação atualizada dos grupos do Pré-Olímpico vôlei feminino 2023

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Já foram quatro jogos, agora o time de vôlei feminino do Brasil tem três confrontos para completar a campanha no Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão. Com 11 pontos, o elenco brasileiro venceu a Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico para se manter na terceira posição do grupo B.

O Brasil terá pela frente a Turquia, Bélgica e Japão de sexta a domingo, no Ginásio Nacional Yoyogi. Para carimbar o passaporte para as Olímpiadas de Paris precisa terminar em primeiro ou segundo lugar na chave.

A seguir, a programação de jogos do Brasil de vôlei feminino.

Brasil 3 x 0 Argentina - 1ª rodada

Data: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h

Brasil 3 x 0 Peru - 2ª rodada

Data: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h

Brasil 3 x 2 Bulgária - 3ª rodada

Data: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h

Brasil 3 x 0 Porto Rico - 4ª rodada

Data: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Data: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Data: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Japão x Brasil - 7ª rodada

Data: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil pode ser eliminado do Pré-Olímpico?

Como o Pré-Olímpico de vôlei feminino é jogado em pontos corridos, o Brasil não core o risco de ser eliminado se perder qualquer um dos três jogos. Porém, a derrota prejudicará o elenco do treinador José Roberto Guimarães na luta por uma das vagas olímpicas.

Somente os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris. Como Japão e Turquia estão empatados em 12 pontos no grupo B, uma derrota do Brasil poderá atrapalhar o caminho brasileiro até a liderança, levando o país a ficar sem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

A derrota para o Japão ou a Turquia poderá ser ainda pior para o Brasil, já que ambas as seleções estão na linha de frente pelas duas vagas olímpicas.